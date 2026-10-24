Thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác hữu nghị Việt Nam - Belarus

Ban Chấp hành khoá V, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus ra mắt.

Tham dự sự kiện có: Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus cùng đông đảo hội viên, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus khóa V gồm 22 thành viên. Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Belarus, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội đã tổ chức các hoạt động đối ngoại thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước như: Tập hợp các cựu sinh viên, thực tập sinh đã học tập tại Belarus; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; thực hiện công tác truyền thông, giáo dục truyền thống; hỗ trợ các đoàn Việt Nam thăm, làm việc tại Belarus; hỗ trợ đón tiếp các đoàn Belarus thăm, làm việc tại Việt Nam…

Các đại biểu nhất trí, thời gian tới Hội sẽ bám sát định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt bám sát nội dung hợp tác được đề cập trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược liên quan đến hợp tác nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, tạo kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền giới thiệu đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam; thông tin về đất nước, con người, văn hóa lịch sử của hai nước nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Belarus. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, toàn diện, làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Belarus đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, trong nhiệm kỳ 2019 - 2026, dù gặp không ít khó khăn cả về khách quan và chủ quan, Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus đã nỗ lực duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Belarus và quảng bá đất nước, con người Belarus tới người dân Việt Nam, đồng thời quan tâm kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua; cảm ơn Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Uladzimir Baravikou, cựu Đại sứ Vladimir Goshin, các cán bộ Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội qua các thời kỳ đã luôn đồng hành, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh thời gian tới, Hội cần đổi mới tư duy và phương thức tiếp cận; trong đó, xác định rõ thế mạnh của Hội là đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đến gần hơn với nhân dân; tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ sẵn có; chủ động phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu văn hóa với các nước của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, kế hoạch hành động hằng năm để tạo kênh hợp tác nhân dân ngày càng mở rộng, hiệu quả; mở rộng không gian hợp tác; tăng cường công tác vận động, tối ưu hóa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự Đại hội, ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì những đóng góp vô giá trong việc tăng cường, thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Giang đã trao tặng Cờ lưu niệm và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus vì những đóng góp xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.