Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống thực phẩm bền vững

Chương trình Food Innovation Day 2026 tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới 16/10, chương trình Food Innovation Day 2026 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐH Nông Lâm, ĐH Huế) đã mở rộng kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và thế hệ trẻ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm, hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững.

Kết nối nguồn lực, khơi thông sáng kiến đổi mới sáng tạo

Ngày 16/10, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hội Liên hiệp Thanh niên công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Food Innovation Day 2026. Chương trình diễn ra tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và hơn 200 sinh viên.

Sự kiện nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm và tăng cường kết nối các nguồn lực phát triển hệ thống thực phẩm bền vững, bao gồm các hoạt động đối thoại đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm, phát động Food System Innovation Challenge 2026 và trao học bổng Food Hero Scholarship 2026. Đây cũng là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Food Bank Việt Nam (2016–2026), hướng đến mở rộng các sáng kiến đổi mới sáng tạo, kết nối nghiên cứu với thực tiễn và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển hệ thống thực phẩm tương lai.

Trong thông điệp gửi đến sự kiện, ông Vinod Ahuja, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, hoan nghênh việc phát động Thử thách Đổi mới sáng tạo Hệ thống Thực phẩm 2026. Theo ông, đây là sân chơi giúp người trẻ chuyển hóa ý tưởng thành hành động có ý nghĩa. Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng sự thay đổi mà còn có thể trực tiếp góp phần tạo ra thay đổi.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống nông nghiệp - lương thực bền vững, có khả năng chống chịu và bao trùm hơn, việc khuyến khích thanh niên giữ tinh thần tìm tòi, sáng tạo và hợp tác liên ngành có ý nghĩa thiết thực. Những ý tưởng gắn với nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường cần được tạo điều kiện để phát triển.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch sáng lập Food Bank Việt Nam

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch sáng lập Food Bank Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trước những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thất thoát và lãng phí thực phẩm. Sau 10 năm hoạt động, Food Bank Việt Nam định hướng mở rộng từ kết nối, tiếp nhận, chia sẻ thực phẩm sang thúc đẩy ứng dụng công nghệ và hợp tác đa bên.

Khoa học công nghệ, chuyển đổi số vì chuỗi thực phẩm hiệu quả

Đại diện đơn vị đăng cai, PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, chia sẻ định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của nhà trường. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội được kỳ vọng mở thêm cơ hội để giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp mới trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ở góc độ thanh niên, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ các phong trào mang tính bề nổi sang tạo môi trường để người trẻ trực tiếp giải quyết những bài toán của ngành. Thanh niên cần làm chủ khoa học công nghệ, dữ liệu số, đưa sáng kiến từ ý tưởng thành mô hình thực tế có khả năng thương mại hóa và nhân rộng. Trong đó, liên kết “4 Nhà” - cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp và thanh niên - là hướng tiếp cận quan trọng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại phiên tham luận chuyên đề và Food Innovation Dialogue - Đối thoại đổi mới sáng tạo trong hệ thống thực phẩm, các diễn giả đã tập trung trao đổi về công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị thực phẩm.

TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Trưởng khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trình bày về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống thực phẩm, nhấn mạnh tiềm năng ứng dụng dữ liệu số và giải pháp thông minh trong sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối nông sản.

Về giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, ông Lương Nguyễn Khánh Văn, Phó Chủ tịch Food Bank Việt Nam, chia sẻ những thách thức trong quản lý, phân phối và sử dụng thực phẩm, đồng thời đề cập sự cần thiết của việc huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia.

Đại diện doanh nghiệp, ông Mai Tùng Lâm, Trưởng phòng Kỹ thuật Chăn nuôi miền Trung, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, trao đổi về ứng dụng công nghệ từ nông trại đến bàn ăn, trong quản lý trang trại, chăn nuôi, kiểm soát chất lượng và chuỗi cung ứng.

Các nội dung đối thoại cho thấy đổi mới sáng tạo cần gắn với yêu cầu thực tế của từng khâu trong chuỗi thực phẩm. Công nghệ không chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn có thể góp phần quản lý nguồn lực hiệu quả hơn, hạn chế lãng phí và tăng khả năng truy xuất, kiểm soát chất lượng khi được triển khai phù hợp.

Phát động thử thách, hỗ trợ người trẻ kiến tạo tương lai bền vững

Một điểm nhấn của chương trình là giới thiệu VAFIP - Chương trình Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp - Thực phẩm Việt Nam và phát động Food System Innovation Challenge 2026. VAFIP hướng đến kết nối nguồn lực nghiên cứu, công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp; trong khi thử thách đổi mới sáng tạo khuyến khích sinh viên, nhóm nghiên cứu, nhà sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp đề xuất giải pháp cho những vấn đề của hệ thống thực phẩm.

Quang cảnh tại chương trình

Nghi thức phát động có sự tham gia của đại diện Thành đoàn Huế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Food Bank Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Hoạt động tạo thêm cơ hội kết nối ý tưởng với các đơn vị có khả năng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào thực tiễn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng Food Hero Scholarship 2026 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và gói nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng; tổng giá trị hỗ trợ là 45 triệu đồng. Những suất học bổng thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp với sinh viên, góp phần động viên các em tiếp tục học tập và phát triển năng lực.

Chương trình đồng thời công bố định hướng hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) và FSI Hub, tập trung kết nối nghiên cứu, hỗ trợ ươm tạo ý tưởng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm. Đại diện các đơn vị liên quan tham gia nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo nền tảng cho các chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Từ đối thoại chuyên môn, phát động thử thách đến hỗ trợ sinh viên và kết nối hợp tác, Food Innovation Day 2026 góp phần thúc đẩy tư duy phát triển hệ thống thực phẩm theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Để các sáng kiến tạo ra giá trị lâu dài, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và thanh niên; đồng thời chú trọng khả năng ứng dụng, nhân rộng và hiệu quả thực tế.

Phát triển hệ thống thực phẩm bền vững không chỉ là nâng cao sản lượng, mà còn đòi hỏi giảm thất thoát, hạn chế lãng phí, bảo đảm chất lượng và hài hòa lợi ích giữa con người với môi trường. Khi tri thức được kết nối với thực tiễn và các ý tưởng được hỗ trợ để đi vào cuộc sống, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực quan trọng cho nền nông nghiệp - thực phẩm xanh, có trách nhiệm và phát triển bền vững./.

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