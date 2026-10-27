Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý ngành Văn hóa

Ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: S.Thùy

Từ ngày 27 đến 29.10, tại TP. Huế, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị, hội thảo và chương trình tập huấn về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 cán bộ, viên chức đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL.

Theo ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL), sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và các công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; từ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đến sáng tạo sản phẩm văn hóa, phát triển thể thao và hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng thiết thực, tăng cường mối liên hệ giữa nghiên cứu với công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn.

Các đại biểu tham dự hội thảo và chương trình tập huấn. Ảnh: S.Thùy

Kết quả nghiên cứu cần được chuyển hóa thành các giải pháp có khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hoạt động và phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung về các chuyên đề như: Định hướng chung, thể chế, chính sách và quản lý Nhà nước về chuyển đổi số, khoa học công nghệ; Ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới trong báo chí, truyền thông, nghệ thuật và di sản.

Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, đào tạo văn hóa – nghệ thuật; Phát triển du lịch thông minh, du lịch số và kinh tế thể thao trong nối cảnh mới…

Thông qua các tham luận, ý kiến trao đổi, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, mô hình, giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời nhận diện khó khăn, hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 cán bộ, viên chức đến từ các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Ảnh: S.Thùy

Ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh: một trong những ý nghĩa quan trọng của hội thảo là tăng cường sự kết nối giữa khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữa nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực.

Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trao đổi về định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các công cụ khoa học, công nghệ phục vụ quản lý ngành.

Các vấn đề nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành; lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm và khả năng ứng dụng.

Đánh giá nhiệm vụ khoa học không chỉ dừng ở sản phẩm nghiên cứu mà cần chú trọng khả năng được tiếp nhận, sử dụng và tạo ra những thay đổi cụ thể trong hoạt động quản lý, chuyên môn cũng như quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Chương trình hội nghị, hội thảo và tập huấn diễn ra từ 27 đến 29.10 tại TP. Huế. Ảnh: S.Thùy

Đối với chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa tài liệu, hiện vật hay các quy trình hiện có, mà còn phải bảo đảm dữ liệu được kết nối, quản lý và khai thác hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với đổi mới phương thức quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

Ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn di sản, sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, huấn luyện thể thao, quản lý du lịch, báo chí, xuất bản và truyền thông cần chú trọng tính chính xác, trách nhiệm, an toàn dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị trong ngành sẽ giúp xác định đúng nhu cầu, thúc đẩy ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn.