Thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công thương”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” hướng tới đưa đổi mới sáng tạo thành hoạt động thường xuyên, thiết thực. Cuộc thi về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ kết nối các mô hình, giải pháp ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia bằng những sáng kiến cụ thể, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu. Ảnh: Ban Tổ chức

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai tại các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương. Sáng kiến được xem xét phải được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, có tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả và có thể nhân rộng.

Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, chương trình sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia và tổ chức phong trào.