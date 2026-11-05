Thúc đẩy doanh nghiệp Bắc Ninh tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do

Ngày 5/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Tận dụng các Hiệp định thương mại tự do, quản trị rủi ro xuất xứ hàng hóa và nâng cao hiệu quả logistics cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phổ biến các quy tắc xuất xứ hàng hoá.

Dự hội nghị có đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Chi cục Hải quan khu vực V, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đơn vị đồng hành UPS Việt Nam cùng hơn 250 doanh nghiệp trên địa bàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, xu hướng bảo hộ thương mại và các yêu cầu khắt khe về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc đang tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Việc thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia Phòng WTO và Hội nhập (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), Cục Xuất nhập khẩu cùng đại diện UPS Việt Nam truyền đạt nhiều chuyên đề trọng tâm. Trong đó, tập trung làm rõ bức tranh toàn cảnh về tiến trình hội nhập, mạng lưới Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam; các giải pháp tối ưu chi phí sản xuất, tận dụng ưu đãi thuế quan; cập nhật quy tắc xuất xứ hàng hóa và các lưu ý trong quản trị rủi ro.

Các đại biểu cũng được cập nhật những thay đổi sắp tới đối với quy định “de minimis” (ngưỡng giá trị tối thiểu được miễn thuế/thủ tục đơn giản hóa) của Liên minh châu Âu, các giải pháp nâng cao hiệu quả logistics, quản trị rủi ro trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, cũng như cách thức sử dụng các công cụ tra cứu thông tin thị trường đắc lực như TradeMap hay MacMap.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc về thủ tục hải quan.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra phiên đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước (gồm đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực V, Sở Công Thương Bắc Ninh) với cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều vướng mắc thực tế về thủ tục hải quan, cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và chính sách thuế xuất nhập khẩu được các cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.