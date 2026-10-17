Thúc đẩy điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu kết hợp lưu trữ

Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới”. (Ảnh: BTC)

Sự kiện do Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) tổ chức, tập trung trao đổi về cơ hội, vướng mắc và giải pháp phát triển điện mặt trời áp mái kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) nhấn mạnh vai trò của điện mặt trời áp mái kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trong việc nâng cao khả năng tự chủ năng lượng, đồng thời nêu vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất các giải pháp lưu trữ trong nước.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hơn 10% trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu lớn đối với ngành năng lượng: bảo đảm đủ điện, ổn định, an toàn, giảm phát thải và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; phát triển nguồn cung trong nước; đẩy mạnh năng lượng tái tạo; xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, thông minh và từng bước nâng cao năng lực sản xuất trong nước đối với các thiết bị quan trọng của ngành năng lượng.

Ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA). (Ảnh: BTC)

Theo ông Thiện, việc phát triển năng lực công nghệ và sản xuất trong nước không chỉ góp phần chủ động chuỗi cung ứng mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng Việt Nam, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường năng lượng sạch.

Từ góc độ chuyên môn và thực tiễn ngành điện, Tiến sĩ Võ Quang Lâm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu kết hợp BESS, đồng thời nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lưu trữ năng lượng trong nước.

Về yêu cầu đối với doanh nghiệp tham gia thị trường, ông Lâm nhấn mạnh: “Điều quan trọng là các doanh nghiệp cũng phải xây dựng năng lực thực chất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn vận hành, dịch vụ sau bán hàng với giá thành phù hợp và khả năng cạnh tranh dài hạn”.

Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) đã chia sẻ tầm nhìn, nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ, phát triển các giải pháp năng lượng sạch và từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GG Power). (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuỗi cung ứng và R&D (R&D - nghiên cứu và phát triển) của GG Power, giới thiệu các giải pháp BESS của doanh nghiệp và định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Theo đó, GG Power định hướng phát triển giải pháp BESS “Make in Vietnam” không chỉ là việc sản xuất thiết bị trong nước mà còn bao gồm nghiên cứu, phát triển công nghệ, kiểm soát chất lượng, tích hợp hệ thống và dịch vụ kỹ thuật. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế của lưới điện Việt Nam cũng như nhu cầu sử dụng điện của khách hàng nội địa.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BTC)

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng phát triển thị trường điện mặt trời áp mái kết hợp BESS cần cả cơ chế, chính sách phù hợp và năng lực thực chất của doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp ở ba nhóm vấn đề: Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, triển khai điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thực tế. Thứ hai, thúc đẩy phát triển các sản phẩm lưu trữ năng lượng “Make in Vietnam”, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn vận hành, tính ổn định, khả năng chủ động nguồn cung và dịch vụ bảo hành, hậu mãi dài hạn. Nâng cao năng lực công nghệ trong nước được xem là một trong những yếu tố quan trọng để gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái giải pháp đồng bộ từ điện mặt trời, inverter (bộ biến tần) đến BESS, đi cùng các chính sách hợp tác và hỗ trợ phát triển thị trường dành cho hệ thống nhà phân phối. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thị trường một cách bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BTC)

Thông qua các phiên trao đổi, Hội nghị “Phát triển điện mặt trời áp mái-Tự sản, tự tiêu & Giới thiệu sản phẩm mới” đã tạo cơ hội để các bên chia sẻ góc nhìn thực tiễn, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ và tăng cường kết nối giữa cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, nhà phân phối và các tổ chức đầu tư. Những đề xuất được đưa ra là cơ sở tham khảo cho quá trình hoàn thiện giải pháp, thúc đẩy hợp tác và phát triển thị trường điện mặt trời áp mái kết hợp lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). (Ảnh: BTC)