Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ từ nhu cầu thị trường

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) không phải là bộ phận thứ yếu mà là nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Một nền công nghiệp mạnh không chỉ đo bằng quy mô xuất khẩu sản phẩm cuối cùng, mà bằng khả năng làm chủ vật liệu, linh kiện, thiết bị, công nghệ, thiết kế, tiêu chuẩn và dịch vụ kỹ thuật.

Quán triệt quan điểm đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung giải đáp 3 câu hỏi cốt lõi: Việt Nam cần làm chủ năng lực công nghiệp nào giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045; các điểm nghẽn thể chế, thị trường, công nghệ, nhân lực cần tháo gỡ ra sao; cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường cần thiết kế thế nào để CNHT góp phần chuyển hóa nhu cầu thị trường thành năng lực sản xuất thực tế.

Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng phát khẳng định, CNHT là ngành công nghiệp nền tảng, trực tiếp quyết định năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, an ninh kinh tế và mức độ tham gia của nền kinh tế vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị nhìn thẳng vào thực tế là CNHT Việt Nam hiện vẫn “rộng mà chưa sâu, nhiều mà chưa mạnh”. Mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp nội địa mới đạt khoảng 18%, trong khi khu vực FDI vẫn chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước hai nhịp ứng phó đồng thời: vừa khắc phục hạn chế của quá trình công nghiệp hóa truyền thống, vừa phải tránh đi vào “vết xe cũ” ở các ngành công nghệ mới như bán dẫn, AI, robot (có sản phẩm cuối cùng nhưng phải nhập khẩu hầu hết linh kiện, vật liệu).

Để có bước phát triển bứt phá, các bộ, ngành phải đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận với 5 chuyển đổi chiến lược: từ “nội địa hóa theo tỷ lệ” sang “làm chủ năng lực”; từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo chuỗi; từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả; từ “thu hút FDI” sang “sử dụng hiệu quả FDI”; từ quản lý theo hoạt động sang quản lý theo kết quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Trên tinh thần đó, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30-10.

“Việc đã nói thì phải làm, việc đã giao thì phải có địa chỉ, có thời hạn và có kết quả đo đếm được”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, đồng chí Phạm Gia Túc và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Cả nước có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lắp ráp lớn, trong đó doanh nghiệp thuần Việt chiếm khoảng 30%. Khảo sát của Bộ Công thương cho thấy khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn lớn trong nước như Viettel, Vingroup, THACO, Hòa Phát bước đầu đóng vai trò “sếu đầu đàn”, hình thành hệ sinh thái nhà cung ứng và lan tỏa đến doanh nghiệp vệ tinh. Tuy nhiên, giá trị gia tăng trong nước còn thấp, nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Năm 2025, Việt Nam chi 150,7 tỷ USD nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện; 28,3 tỷ USD nhập khẩu bông, xơ sợi, vải và nguyên phụ liệu dệt may - da giày.