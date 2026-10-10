Thúc đẩy công dân số, xây dựng xã hội học tập tại TP Hồ Chí Minh

Nâng cao kỹ năng số cho người dân

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa) với thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”, Ngày hội hướng đến nâng cao nhận thức, kỹ năng số và thúc đẩy hình thành công dân số, đồng thời lan tỏa tinh thần “Mỗi người dân một kỹ năng số”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cùng các đại biểu trải nghiệm các công nghệ số tại Ngày hội.

Tại chương trình, người dân được trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp số phục vụ học tập, công việc và đời sống. Qua đó, Thành phố hướng đến chuyển từ nhận thức về chuyển đổi số sang sử dụng thành thạo công nghệ, từng bước làm chủ các công cụ số trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Công dân số gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa chuyển đổi số và đổi mới phương thức học tập, trong bối cảnh công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, những thay đổi trong không gian sống, học tập, giao tiếp và tiếp cận dịch vụ công đòi hỏi không chỉ đổi mới cách làm mà còn phải thay đổi tư duy. Học tập suốt đời không chỉ là lựa chọn nội dung, thời điểm học tập mà còn cần gắn với việc khai thác dữ liệu, môi trường số và các ứng dụng AI.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ.

TP Hồ Chí Minh có lợi thế khi tập trung nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Các giải pháp phần cứng, dữ liệu và phần mềm có thể hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng nhanh hơn, trình bày sinh động hơn và bổ sung kiến thức cho học sinh. Việc khai thác dữ liệu cũng tạo điều kiện để công nhân, đoàn viên học tập theo nhu cầu, chủ động bổ sung kiến thức còn thiếu thay vì chỉ tham gia các khóa học theo đợt.

Tuy nhiên, việc kết nối và khai thác dữ liệu vẫn đặt ra những yêu cầu về chất lượng và khả năng sử dụng. Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, dữ liệu tồn tại ở nhiều nơi không đồng nghĩa với việc đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trong giáo dục, dữ liệu phục vụ học tập cần chính xác, có hệ thống; người sử dụng phải biết kiểm chứng thông tin trên mạng và các nội dung do AI cung cấp.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được chú trọng. Các đơn vị phải tuân thủ quy định pháp luật khi khai thác dữ liệu của học sinh, sinh viên và đoàn viên công đoàn, bảo đảm thông tin được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích.

Ông Trương Minh Huy Vũ mong muốn Ngày hội Công dân số và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong một ngày hay một tuần, mà trở thành động lực thúc đẩy người dân học tập thường xuyên, tích cực thực hành và làm chủ công nghệ.

Lãnh đạo thành phố đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu chính sách, giải pháp giúp người học chủ động trên môi trường số, phát triển kỹ năng số bền vững. Người dân cũng được khuyến khích đóng góp ý kiến để hoàn thiện Ứng dụng Công dân số.

Đẩy mạnh thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Trong khuôn khổ chương trình, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được phát động với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Bà Trương Hải Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho rằng học tập suốt đời cần trở thành nhu cầu, thói quen và năng lực của mỗi người. Việc học phải gắn với thực hành, giúp chuyển hóa tri thức thành khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo bà Trương Hải Thanh, từ ngày 1/10, các cơ sở giáo dục đã triển khai hoạt động hưởng ứng, tập trung khuyến khích tự học, khai thác học liệu số, trải nghiệm STEM/STEAM và hướng dẫn học sinh sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học, mở rộng cơ hội học tập, tăng cường kết nối giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

Các em học sinh trải nghiệm các công nghệ số.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân được trải nghiệm công nghệ tại không gian “Tôi là Công dân số”, Không gian doanh nghiệp và Không gian hưởng ứng học tập suốt đời. Các nội dung gồm dịch vụ số, AI, an toàn trên không gian mạng, giáo dục số, học liệu số, Robotics và công nghệ phục vụ dạy, học.

Với thông điệp “Mỗi người dân một kỹ năng số”, chương trình hướng đến nâng cao năng lực số trong cộng đồng, thúc đẩy học tập thường xuyên và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố học tập, xã hội học tập, nơi người dân chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong môi trường số.