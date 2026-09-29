Thúc đẩy cơ chế 'luồng xanh', rút ngắn thời gian xử lý

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bắc Gianh (Quảng Trị) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Một trong những hướng cải cách được Quảng Trị tập trung thực hiện là hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc được tích hợp trên VNeID. Việc khai thác dữ liệu sẵn có giúp giảm thủ tục kê khai, nộp lại hồ sơ; đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát các quy định chồng chéo, bất cập; theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, nhất là hồ sơ trễ hạn, để xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Mục tiêu là không chỉ đưa thủ tục lên môi trường điện tử mà còn giảm thực chất số bước, thời gian và giấy tờ trong quá trình giải quyết.

Việc khai thác dữ liệu đang trở thành một phần quan trọng trong cải cách tại tỉnh. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 94,89%, hồ sơ được số hóa đạt 95,01%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 97,42%. Kết quả này tạo điều kiện để các cơ quan chủ động khai thác thông tin đã có, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp nhiều lần cùng một loại giấy tờ.

Trong lĩnh vực đầu tư, tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu cơ chế “luồng xanh” nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, phấn đấu cắt giảm khoảng 60% thời gian đối với những thủ tục, quy trình có thể rút ngắn. Với các thủ tục trước đây phải thực hiện tuần tự, tỉnh xem xét tổ chức thực hiện song song các khâu khi đủ điều kiện, thay vì chờ hoàn thành khâu này mới chuyển sang khâu khác, qua đó rút ngắn thời gian xử lý nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Việc rút ngắn thủ tục hành chính được Quảng Trị gắn với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án. Toàn tỉnh hiện có 151 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, trong đó 103 dự án còn khả năng triển khai nhưng đang gặp khó khăn, vướng mắc; 13 dự án được xác định không còn khả năng tiếp tục. Tỉnh yêu cầu rà soát từng dự án, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và sớm đưa ra giải pháp xử lý; những dự án không còn khả năng thực hiện phải được xử lý theo quy định, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Việc đồng thời cải cách thủ tục hành chính và rà soát các dự án chậm tiến độ nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tạo điều kiện để các nguồn lực đầu tư sớm được đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, tỉnh hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao mức độ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.