Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 19/10/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026.

Thông báo Kết luận nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và thể chế hóa bằng pháp luật để phát triển thanh niên.

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thanh niên Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Nổi bật là các thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua và khởi nghiệp. Lực lượng thanh niên cũng tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xung kích bảo vệ Tổ quốc; tiên phong tình nguyện, bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội; đồng thời chủ động hội nhập và đóng góp tại nhiều diễn đàn quốc tế lớn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cùng các chương trình, đề án về phát triển thanh niên.

Trọng dụng nhân tài, tạo việc làm và đột phá đào tạo nguồn nhân lực

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2021 - 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16/7/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững, đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đồng thời, nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực; phối hợp với T.Ư Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế giải quyết việc làm cho thanh niên, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I năm 2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; chú trọng năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm. Đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Thúc đẩy nghiên cứu công nghệ chiến lược và khơi thông nguồn vốn khởi nghiệp

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng yêu cầu triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; thúc đẩy đặt hàng nghiên cứu gắn với thực tiễn theo Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ được thử sức, chủ trì nhiệm vụ.

Đơn vị này chủ trì, phối hợp với T.Ư Đoàn đề xuất đưa thanh niên tham gia các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; nghiên cứu cơ chế phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực mới (CNTT, AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử...), hoàn thành trong Quý IV năm 2026. Bộ cũng có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả Quỹ NAFOSTED, Quỹ NATIF; thúc đẩy liên kết 03 Nhà (Nhà nước – Viện, trường – Doanh nghiệp).

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tiếp thu ý kiến của thanh niên đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ sau khi Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp VCCI và T.Ư Đoàn định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng các kiến nghị của doanh nghiệp trẻ.

Hỗ trợ thị trường, chính sách tín dụng và nhà ở xã hội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cho thanh niên khởi nghiệp (báo cáo Quý I năm 2027); tạo điều kiện cho thanh niên, doanh nghiệp trẻ tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh đào tạo lao động nông nghiệp.

Bộ Công Thương tăng cường đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn thị trường quốc tế và xúc tiến thương mại điện tử (chú trọng sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp). Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao kết nối dữ liệu với hệ thống Thương vụ để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trẻ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai thực chất Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội cho người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023; nghiên cứu chính sách vay mua, thuê nhà dài hạn cho thanh niên; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Phát huy vai trò của địa phương và tổ chức Đoàn

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp; chủ động đặt hàng trí thức, thanh niên trẻ giải quyết các bài toán phát triển của địa phương; hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vốn vay cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên; phối hợp với VCCI phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trẻ; đóng góp ý kiến xây dựng thể chế. Tổ chức Đoàn cần làm tốt vai trò kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo, doanh nhân, trí thức trẻ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, rõ kết quả đầu ra, rõ tiến độ và đóng góp cụ thể cho đất nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.