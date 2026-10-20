Thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành cơ khí - điện

Khách mời tham dự phiên toạ đàm tại hội thảo. Ảnh: THANH DUNG

Tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC khẳng định chuyển đổi xanh hiện nay đã trở thành yêu cầu mang tính tất yếu trong nhiều lĩnh vực. Chuyển đổi xanh đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho nhiều doanh nghiệp do hạn chế về nguồn vốn, nhân lực, công nghệ và khả năng tiếp cận chính sách.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) đã thông tin chi tiết về chính sách hỗ trợ lãi suất, hạn mức các gói vay theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 523/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: THANH DUNG

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất (từ 50 đến 100%) đối với mức vốn vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Đặc biệt, với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa và điện tử – công nghệ thông tin, thành phố áp dụng mức hỗ trợ lên tới 100% lãi suất vay vốn cho cả các dự án đầu tư mới, cải tạo mở rộng nhà xưởng lẫn mua sắm trang thiết bị hiện đại.

Để được hỗ trợ, các chủ đầu tư phải là pháp nhân có 100% vốn trong nước và phải duy trì điều kiện cơ cấu vốn này trong suốt thời gian nhận hỗ trợ. Đối với các hạng mục xây lắp, thiết bị, công nghệ đề xuất hỗ trợ, chủ đầu tư không được ký kết hợp đồng với nhà thầu hay nhà cung cấp trước thời điểm dự án được UBND TP phê duyệt.