Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tham dự diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự diễn đàn.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự diễn đàn

Diễn đàn tập trung trao đổi, làm rõ những định hướng, yêu cầu và giải pháp triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia trong tiến trình chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo, định hướng những nội dung trọng tâm của diễn đàn.

Đề dẫn diễn đàn, ông Tô Dũng, Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các định hướng về kiến trúc số và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Lâm Đồng

Trong phiên tham luận, các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm triển khai khung kiến trúc số tại địa phương; yêu cầu chuyển hóa các định hướng về kiến trúc số và chiến lược AI thành nhiệm vụ cụ thể trong thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm triển khai khung kiến trúc số địa phương; đại diện lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận về yêu cầu triển khai thực tế từ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam cũng trình bày tham luận về triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, khung kiến trúc số địa phương và lựa chọn ứng dụng thúc đẩy các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Định hướng nội dung thảo luận, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long gợi mở những vấn đề cần tập trung trao đổi nhằm bảo đảm việc triển khai các khung kiến trúc số gắn với yêu cầu thực tiễn. Các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những nội dung cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương.

Tham dự diễn đàn, tỉnh Lâm Đồng có thêm điều kiện cập nhật các định hướng, yêu cầu triển khai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo ở cấp quốc gia; tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Thông qua diễn đàn, các địa phương có cơ hội trao đổi, tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.