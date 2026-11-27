Thúc đẩy chuyển đổi số và bảo hộ thương hiệu cho làng nghề Hà Nội
Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm "Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững". Tọa đàm có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và nghệ nhân, xoay quanh ba nội dung: bảo hộ thương hiệu, tài chính số và công nghệ xử lý môi trường làng nghề.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-va-bao-ho-thuong-hieu-cho-lang-nghe-ha-noi-246261127162003496.htm