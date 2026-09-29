Thúc đẩy chuyển đổi số từ dữ liệu đến đời sống

Nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng đồng bộ từ hạ tầng, dữ liệu đến các dịch vụ số, đưa công nghệ vào đời sống.

Cán bộ phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW được thực hiện đồng bộ. Tính đến ngày 20/9/2026, trong tổng số 276 nhiệm vụ, tỉnh đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ được triển khai thường xuyên.

Chuyển biến rõ được ghi nhận trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Đối với cơ chế "Luồng xanh", 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống pakn.nq57.vn cũng được thực hiện đúng quy định.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng. Các xã, phường đã có cáp quang băng rộng; sóng 5G phủ 100% khu vực đô thị trung tâm và khu công nghiệp. Đến tháng 9/2026, 5G phục vụ trên 67% dân số, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm. Riêng 8 tháng đầu năm, hạ tầng viễn thông và hạ tầng số ước tăng khoảng 15% về số lượng, tương đương khoảng 150 trạm.

Cùng với mở rộng hạ tầng, Phú Thọ đang từng bước xây dựng Kho dữ liệu của tỉnh theo hướng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung do Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối kỹ thuật, hướng dẫn tiêu chuẩn dữ liệu, phương án kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; đồng thời tham gia vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu tỉnh.

Trong lộ trình chung 90 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu hoàn thành các phần việc thuộc trách nhiệm trực tiếp trong 60 ngày, từ ngày 13/8 đến hết ngày 12/10/2026; thời gian còn lại dành cho kiểm thử, làm sạch dữ liệu và xử lý các vấn đề phát sinh. Các đơn vị đang rà soát danh mục dữ liệu, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và mức độ sẵn sàng để tích hợp về Kho dữ liệu tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường cho biết, giai đoạn tới cần triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử; phát triển các nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, địa phương tiếp tục tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, chú trọng các nền tảng học trực tuyến mở và phong trào "Bình dân học vụ số".

Theo ông Nguyễn Minh Tường, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp. Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thiết yếu.

Tuy nhiên, việc đưa chuyển đổi số đến người dân ở một số địa bàn vẫn còn khó khăn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin và chất lượng đường truyền tại một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tỷ lệ người dân khu vực miền núi tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

Khắc phục những khó khăn trên, tỉnh Phú Thọ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" thông qua các mô hình như "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Gia đình số", "Chợ số - Nông thôn số", "Đại sứ số", "Làng số", "Chợ phụ nữ Online". Qua đó, người dân được hỗ trợ làm quen với dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng được triển khai qua các nền tảng MOOC, BCANet, "Bình dân học vụ số". Trong tháng 8/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 9 lớp bồi dưỡng tại 9 xã, phường, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Để các dịch vụ số đi vào đời sống, địa phương cần giải quyết đồng thời ba yếu tố: kết nối, thiết bị và kỹ năng sử dụng.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 ngày 22/9, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, không để chậm, muộn; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế số.

Đối với khoa học và công nghệ, tỉnh tập trung giải quyết các bài toán lớn, tăng cường hợp tác, kết nối, ưu tiên ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời tận dụng nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy phát triển công nghiệp. Việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo được yêu cầu bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí, ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất sẵn có.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng an toàn, an ninh mạng và yêu cầu các chủ trương, kế hoạch của Trung ương được cụ thể hóa theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ thẩm quyền.

Phú Thọ đang từng bước triển khai chuyển đổi số theo hướng bài bản, đồng bộ, lấy khoa học, công nghệ và dữ liệu làm nền tảng. Khi hạ tầng số được hoàn thiện, dữ liệu được kết nối, khai thác hiệu quả và người dân chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.