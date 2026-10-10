Thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam

Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”

Theo đó, kế hoạch số 91/KH-MTTW-BTTnêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đề án “Chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035”; nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và quần chúng nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận; đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026.

Người dân quét QR để phản ánh những ý kiến, kiến nghị qua hòm thư trực tuyến ở mô hình “Kết nối số - Mặt trận với Nhân dân”. Ảnh: Đào Liên

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện Đề án Chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Chương trình hành động số 07 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời triển khai sâu rộng đến cán bộ Mặt trận các cấp và quần chúng nhân dân về Phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận các cấp và người dân hướng đến đông đảo người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày; Triển khai đồng bộ các hoạt động phát triển năng lực số cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc triển khai kế hoạch nhằm phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức và kỹ năng số; khuyến khích đoàn viên, hội viên, thành viên chủ động học tập, làm chủ công nghệ số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Xây dựng đội ngũ hạt nhân có năng lực số trong các tổ chức thành viên để hướng dẫn, hỗ trợ và lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số”, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh niên phường Hạ Long hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch cũng yêu cầu các hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đổi mới về nội dung và hình thức; bảo đảm tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa rộng rãi; phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực hoạt động và nhu cầu của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm mọi đoàn viên, hội viên, thành viên đều có cơ hội tiếp cận và nâng cao kỹ năng số.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn, chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong công tác, lao động, sản xuất và đời sống; lấy hiệu quả ứng dụng sau đào tạo làm tiêu chí đánh giá kết quả triển khai.

Thời gian triển khai: trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026.

Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đề cập tới hoạt động tuyên truyền, nội dung kế hoạch yêu cầu, các cơ quan báo chí trong hệ thống MTTQ Việt Nam cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của Phong trào “Bình dân học vụ số”; nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận các cấp, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước; khơi dậy tinh thần “Làm chủ tri thức số - Kiến tạo tương lai số” góp phần xây dựng công dân số, cộng đồng số và Mặt trận số.

Phổ biến các kiến thức, kỹ năng số cơ bản theo từng nhóm đối tượng; hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số, trí tuệ nhân tạo (AI), các ứng dụng số thiết yếu trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống; nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin.

Chuyển đổi số và ứng dụng AI được cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng ứng dụng, sử dụng hàng ngày.

Cùng với đó sẽ xây dựng và phát hành sổ tay (bản in) tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và sổ tay điện tử về các kiến thức, kỹ năng số cơ bản trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam; hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số, trí tuệ nhân tạo (AI), các ứng dụng số thiết yếu trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống; nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin.

Kế hoạch cũng đề cập tới nội dung các khóa đào tạo, tập huấn nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó tổ chức lớp cập nhật, nâng cao tri thức, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; Lớp phổ cập kỹ năng số cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Lớp phổ cập kỹ năng số cho người dân, phát triển năng lực số cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên; Lớp nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường số.

Cùng với đó, tổ chức khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các kỹ năng, kiến thức về công nghệ số, an toàn thông tin, quản lý, vận hành hệ thống và các lĩnh vực chuyên môn...

Đặc biệt, Kế hoạch đề cập tới việc tổ chức Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua triển lãm không gian “Mặt trận và công nghệ số” kết hợp cùng chương trình tập huấn thuộc khuôn khổ các hoạt động phát triển kỹ năng số và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ MTTQ các cấp về chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.