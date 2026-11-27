Mở rộng hợp tác chuyển đổi số

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhân dịp Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua CPTPP đã có nhiều bước phát triển mới như gia tăng số lượng thành viên - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026; hoan nghênh sự tham dự của Cao ủy EU và đánh giá cao vai trò của EU trong thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực kinh tế quan trọng.

Đánh giá về sự phát triển của CPTPP, Thủ tướng cho biết Hiệp định đã có nhiều bước tiến mới, với số lượng thành viên gia tăng, ngày càng nhận được sự quan tâm và mong muốn gia nhập của nhiều nền kinh tế. Chương trình nghị sự cũng không ngừng được mở rộng, thích ứng nhanh với những biến động của khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU tạo cơ hội kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế có nhiều biến động, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại giữa các đối tác cùng đề cao thương mại mở và dựa trên luật lệ.

Thủ tướng đề nghị các thành viên CPTPP tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại mở, củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới ở vị trí trung tâm. Việc nâng cấp, mở rộng Hiệp định cần dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực thi và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân.

Tăng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị

Một trong những định hướng hợp tác được Thủ tướng nhấn mạnh là tăng cường kết nối giữa CPTPP với các đối tác, đặc biệt là ASEAN và EU; khai thác tối đa tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

Các lĩnh vực cần chú trọng gồm kết nối chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thủ tướng đồng thời đề nghị quan tâm hơn đến hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết của CPTPP, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng mong muốn Cao ủy EU và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực, ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định.

Khẳng định cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của CPTPP, đóng góp vì lợi ích chung của tất cả các thành viên. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ khuôn khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp các nước thành viên CPTPP và EU đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, định hướng phát triển của CPTPP và triển vọng tăng cường kết nối với EU.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng với những thành tựu, mục tiêu và định hướng phát triển của Việt Nam; đánh giá cao vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP với EU, đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh quốc tế còn nhiều thách thức, bất ổn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP - Ảnh: chinhphu.vn

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn khẳng định coi trọng quan hệ và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP cũng như trên các lĩnh vực song phương, đặc biệt là thương mại, kinh tế và đầu tư. Đại diện các nền kinh tế APEC cũng bày tỏ ủng hộ, kỳ vọng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò chủ nhà APEC năm 2027.

Về phía EU, Cao ủy khẳng định EU coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Đồng thời, đề nghị hai bên tận dụng tốt hơn các cơ chế hợp tác hiện có để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực.