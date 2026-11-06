Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 29-10-2026, toàn ngành đã phát hành hơn 19 triệu học bạ số năm học 2025-2026, đạt 97,92%; trong đó, hơn 11,4 triệu học bạ được đồng bộ lên ứng dụng VNeID. Đến ngày 3-11-2026, hệ thống của Bộ đã tiếp nhận, lưu trữ hơn 66,62 triệu hồ sơ văn bằng, chứng chỉ. Các cơ sở dữ liệu giáo dục từng bước được chuẩn hóa, kết nối, liên thông, phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với số hóa dữ liệu, ngành Giáo dục đang đẩy mạnh xây dựng Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, kho học liệu số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung nội dung giáo dục AI, khung năng lực số và hướng dẫn triển khai giáo dục AI trong trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung trao đổi về kết quả số hóa dữ liệu giáo dục; triển khai Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia; ứng dụng AI trong giảng dạy; thí điểm mô hình trường học số; kết nối, chia sẻ dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, người học và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực quốc gia. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng công nghệ, kinh phí, nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

Tại Tuyên Quang, chuyển đổi số trong giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 5-11-2026, tỷ lệ hoàn thành học bạ số năm học 2025-2026 đạt 99,6%; có 454 cơ sở giáo dục triển khai nền tảng Trường học mở với gần 140.000 tài khoản học sinh. Toàn ngành đã tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho gần 32.000 cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, động lực quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng số, các nền tảng dùng chung; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ gắn với cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; khai thác hiệu quả AI trong quản lý, giảng dạy và học tập, đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; tăng cường kiểm tra, đánh giá, bảo đảm chuyển đổi số trong giáo dục thực chất, hiệu quả, lấy người học và chất lượng giáo dục làm trung tâm.