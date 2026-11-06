Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo, tính đến nay, cả nước đã số hóa 66,6 triệu văn bằng, trong đó có 12 triệu văn bằng được gắn mã định danh cá nhân và đồng bộ lên nền tảng VNeID. Tuy nhiên, số văn bằng được người dân xác thực mới đạt khoảng 1,2 triệu. Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia mới được triển khai tại 6/34 tỉnh, thành phố.

Những số liệu trên cho thấy kết quả bước đầu trong xây dựng dữ liệu số ngành giáo dục, đồng thời phản ánh những hạn chế trong kết nối, xác thực và khai thác dữ liệu phục vụ người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đạt yêu cầu. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương cùng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong triển khai chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, nhất là tiến độ xây dựng, kết nối, xác thực và khai thác cơ sở dữ liệu giáo dục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để khắc phục những hạn chế này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác hiệu quả dữ liệu số.

Trong đó, tập trung cắt giảm thực chất thành phần hồ sơ đối với 47 thủ tục hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 251 thủ tục hành chính thuộc các bộ, ngành có sử dụng học bạ, văn bằng số. Việc triển khai phải bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, liên thông, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã được số hóa, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và kinh phí; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp khắc phục đối với từng nhiệm vụ.

Đặc biệt, chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn trong xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu, bảo đảm các nền tảng số được triển khai thống nhất, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.