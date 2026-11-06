Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục
Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự và phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả triển khai, tháo gỡ những khó khăn về dữ liệu, hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong toàn ngành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-toan-dien-nganh-giao-duc-246261106204420069.htm