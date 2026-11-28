Không chỉ xử lý rác thải, giảm ô nhiễm, điện rác còn bổ sung nguồn điện ổn định. Nhưng sau 12 năm có giá ưu đãi, cả nước mới có khoảng 8 nhà máy điện rác vận hành. Nếu giá điện bị “cào bằng” với điện gió, điện mặt trời, điện rác có thể thêm khó.