Thúc đẩy chuyển đổi số, tiêu dùng xanh trong lĩnh vực thương mại Thủ đô
Tối 27/11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ khuyến mại “Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh” và phát động chương trình “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale 2026” tại siêu thị MM Mega Market Phạm Văn Đồng. Đây là hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-tieu-dung-xanh-trong-linh-vuc-thuong-mai-thu-do-246261128163451145.htm