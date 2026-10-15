Thúc đẩy chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế Cao Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chủ trì hội nghị. Ảnh: BCB

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Cao Bằng hoàn thành 168/172 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao; tỷ lệ phủ sóng di động đạt gần 99%, triển khai 288 trạm phát sóng 5G. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 107.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 75,8% hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,6%. Toàn bộ sản phẩm OCOP được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 33 thôn lõm sóng; hơn 8.800 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia hoặc chất lượng điện chưa bảo đảm. Tiến độ xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu còn chậm, hơn 56% số thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu. Tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 13%. Việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học thành giá trị kinh tế còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí; đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và phát triển kinh tế số gắn với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, thương mại điện tử.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BCB

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An yêu cầu tập trung hoàn thiện kho dữ liệu tỉnh, ưu tiên dữ liệu đất đai và dữ liệu thiết yếu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ quá hạn; chấn chỉnh sử dụng kinh phí, đẩy nhanh giải ngân và phát triển nguồn nhân lực số.

Đồng thời đề nghị các cấp, ngành chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang giải quyết điểm nghẽn, từ hoàn thành nhiệm vụ trên giấy sang tạo ra kết quả thực chất, bảo đảm rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và hiệu quả. Qua đó, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.