Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng tốc doanh thu cuối năm
Mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, cũng là thời điểm các hộ kinh doanh bước vào giai đoạn tăng tốc bán hàng. Để tận dụng cơ hội gia tăng doanh thu, nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từ quản lý hàng hóa, doanh thu đến bán hàng đa kênh. Trong lúc này, chính sách hỗ trợ phiếu chuyển đổi số của Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn này, tạo điều kiện để công nghệ đến gần hơn với khu vực kinh doanh cá thể.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-tang-toc-doanh-thu-cuoi-nam-246261120164347962.htm