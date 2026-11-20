Nhằm quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã vào cuộc tích cực, trong đó đã quyết liệt vận động, kêu gọi và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, chủ động thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).