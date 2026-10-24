Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng

Chiều 24-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng của tỉnh, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà khẳng định, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới. Khánh Hòa đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số bao trùm, hiện đại. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nông dân có thể bán nông sản trên sàn thương mại điện tử, tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và biết cách tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Lãnh đạo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) tại TP. Đà Nẵng giao lưu với Tổ công nghệ số cộng đồng và các doanh nghiệp.

Trong quá trình đó, Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống. Hội nghị được tổ chức theo hướng tăng cường thực hành, trang bị kỹ năng số thiết thực cho lực lượng cơ sở, tập trung vào phổ cập chữ ký số công cộng, phát triển tài nguyên số cho cộng đồng và trường học, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả.

Đại diện Tổ công nghệ số cộng đồng trả lời các câu hỏi của các chuyên gia tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; nghe các chuyên đề về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số từ cơ sở, hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (BDX), phổ cập chữ ký số công cộng và phát triển tài nguyên số cho cộng đồng, trường học tại địa phương.

Chuyên gia đến từ Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ giao lưu cùng Tổ công nghệ số cộng đồng.

Bên cạnh đó, hội nghị chú trọng trang bị phương pháp hoạt động và kỹ năng thực hành cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm an toàn số tại cơ sở. Thông qua các tình huống thực tế như người dân lo ngại về an toàn thông tin, tiểu thương còn e ngại thanh toán bằng mã QR, các nhóm thực hành kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục và xử lý vướng mắc bằng hình thức đóng vai.

Chủ trì hội nghị, các báo cáo viên và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ trong thời gian tới.

LÂM ANH - MÃ PHƯƠNG