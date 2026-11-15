Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cụm thi đua Hội LHPN Việt Nam các tỉnh trung du và đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Năm 2026, trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội LHPN 6 tỉnh trong Cụm thi đua trung du và đồng bằng sông Hồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt, hướng mạnh hoạt động về cơ sở và hoàn thành đạt, vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội, các cấp Hội đã đăng ký và thực hiện gần 1.616 công trình, phần việc với tổng trị giá 51,5 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng hiệu quả cổng “Mặt trận số” và diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói”, giúp tỷ lệ làm sạch dữ liệu hội viên trên phần mềm đạt trên 98%.

Trên cơ sở đó, Cụm thi đua thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2027 là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển”, tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở sau sắp xếp; nhân rộng các mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay trong tổ chức phong trào phụ nữ; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

Cụm thi đua đã bình xét, suy tôn 3 đơn vị đề nghị Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2026; đồng thời suy tôn Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên làm Cụm trưởng năm 2027.