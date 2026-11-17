Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” (Twin Transition Hub - TTH), do Chính phủ Đức tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ phối hợp triển khai.

Hội thảo Công bố công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính gồm: công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh - Twin Maturity Assessment Tool, gọi tắt là TMA; giới thiệu Ấn phẩm Chuyển đổi kép 2026; trao đổi về các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), cùng phần tranh tài của Top 6 doanh nghiệp xuất sắc nhất tại Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026).

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Quốc Phương phát biểu tại lễ khai mạc.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương ; Ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài Chính; Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam; Tiến sĩ Matthias Grossmann - Giám đốc chương trình Phát triển kinh tế bền vững, GIZ Việt Nam; cùng hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi kép

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ: “Về mặt thể chế, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "hỗ trợ đơn thuần" sang "kiến tạo môi trường phát triển". Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) dễ dàng tiếp cận các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

Dự thảo Luật cũng định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững. Mục tiêu là để chính sách đến được với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô”.

Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia - GIZ Việt Nam nhấn mạnh sự hợp tác của các bên trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia - GIZ Việt Nam nhấn mạnh rằng:“Chúng tôi tin tưởng rằng chuyển đổi thành công chỉ có thể thực hiện được thông qua sự hợp tác. Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính, đối tác phát triển và trên hết là chính các doanh nghiệp đều giữ vai trò quan trọng trong tiến trình này. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức, Trung tâm Chuyển đổi Kép kết nối các bên liên quan nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”

Công bố Công cụ TMA: Từ đánh giá hiện trạng đến xác định ưu tiên chuyển đổi kép

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xác định điểm xuất phát và các ưu tiên trong hành trình chuyển đổi kép, ngày 08/9/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), gọi tắt là TMA, theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC.

Đây là khung đánh giá đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp. Được nghiên cứu, xây dựng trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép (TTH), TMA kế thừa các tiêu chuẩn, kinh nghiệm quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam. Công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực hiện tại, nhận diện những điểm cần cải thiện và xác định các ưu tiên chuyển đổi dựa trên dữ liệu, phù hợp với nguồn lực thực tế.

Đáng chú ý, TMA đã được Synesgy – nền tảng tự đánh giá ESG toàn cầu – công nhận, đồng thời cho phép kế thừa và sử dụng lại dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp trong quá trình đánh giá. Điều này góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Đối với cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ, kết quả TMA là cơ sở để nhận diện nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó định hướng hoạt động tư vấn, kết nối chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực phù hợp, góp phần nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ chuyển đổi kép.

Nghi thức công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (TMA).

Tại hội thảo, bên cạnh nghi thức công bố TMA, Ấn phẩm Chuyển đổi kép 2026 cũng được giới thiệu, cung cấp thêm thông tin và góc nhìn về quá trình kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh.

Phiên tọa đàm với chủ đề “Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi kép cho DNNVV” tập trung thảo luận về vai trò của các tổ chức hỗ trợ, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp; khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn, công nghệ và nguồn lực tài chính; cũng như yêu cầu phối hợp giữa các bên để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuyển đổi kép trong thực tiễn.

Kết nối sáng kiến với nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp

Trong khuôn khổ sự kiện, chiều 17/11, Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) diễn ra với sự tham gia tranh tài của Top 6 DNNVV trước hội đồng đánh giá.

Các doanh nghiệp trình bày những vấn đề thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất giải pháp kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội để các sáng kiến nhận được đánh giá, góp ý từ chuyên gia và các bên liên quan, qua đó mở rộng khả năng kết nối với đối tác hỗ trợ triển khai.

Phiên tọa đàm về vai trò tăng cường dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Theo định hướng của giải thưởng, các doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án Twin Transition Hub, bao gồm tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm các giải pháp chuyển đổi kép.

Việc kết hợp công cụ đo lường chuẩn hóa TMA với chương trình thúc đẩy các sáng kiến thực tiễn Twin Transition Challenge hướng tới tháo gỡ những rào cản về nguồn lực cho DNNVV. Dữ liệu và mô hình từ các doanh nghiệp tiên phong cũng là cơ sở để phát triển, nhân rộng các giải pháp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thông qua các hoạt động này, Bộ Tài chính, Chính phủ Đức và các đối tác kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” (TTH) do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ phối hợp triển khai.

Dự án hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Các hoạt động tập trung vào nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép, xây dựng kế hoạch hành động và hỗ trợ thí điểm giải pháp trong các ngành ưu tiên gồm dệt may, da giày, chế biến nông sản, chế biến gỗ và giấy.

Đồng thời, dự án tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi kép.