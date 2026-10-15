Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với hiệu quả thực chất

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, thúc đẩy khai thác dữ liệu và nền tảng số, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 10/10 đến 31/10/2026; một số nhiệm vụ kéo dài đến hết năm. Tỉnh yêu cầu việc triển khai bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, có sản phẩm và kết quả cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung tập trung giới thiệu kết quả, mô hình tiêu biểu, giải pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa thông điệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên môi trường trực tuyến.

Tỉnh dự kiến tổ chức các hội thảo về kho dữ liệu dùng chung phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số; mô hình “Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động” và vai trò của chuyển đổi số, dữ liệu số trong phát triển bền vững. Cùng với đó là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, triển khai mô hình chuyển đổi số tại cơ sở, cập nhật và khai thác các phân hệ trên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phát động phong trào thi đua “30 ngày phản ánh, xử lý và chỉnh trang mỹ quan đô thị” trên ứng dụng Smart Vĩnh Long. Tỉnh cũng tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số”, tăng cường tập huấn kỹ năng số, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển tên miền “.vn” và đẩy nhanh giải ngân kinh phí dành cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; chủ trì các hội thảo, tập huấn và nhiệm vụ liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến, sử dụng VNeID để đăng nhập, xác thực và tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia.

UBND các xã, phường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, triển khai mô hình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” để hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng, dịch vụ số và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long được đề nghị tăng cường tin, bài, phóng sự, tọa đàm về kết quả và mô hình chuyển đổi số của tỉnh. Tỉnh đoàn phối hợp huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình phổ cập kỹ năng số; doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ số hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân tiếp cận, ứng dụng nền tảng, dịch vụ số.

Thông qua các hoạt động này, Vĩnh Long hướng đến tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng; từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị địa phương.