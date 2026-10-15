Thúc đẩy chuyển đổi sản xuất xanh

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc. Ảnh: KIM THỦY

Sự chủ động của doanh nghiệp

Tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành bài toán kinh tế sát sườn. Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp tiên phong thay đổi tư duy sản xuất đều gặt hái được “quả ngọt”.

Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc (Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu) đã áp dụng hành trình xanh hóa bắt đầu từ việc tối ưu hóa nguồn năng lượng. Từ năm 2020, doanh nghiệp này đã mạnh dạn đưa hệ thống điện mặt trời áp mái vào vận hành. Kết quả mang lại vô cùng ấn tượng, số tiền điện phải chi trả giảm từ mức 25 - 35 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nguồn điện mặt trời được tận dụng tối đa cho các hoạt động sản xuất vào ban ngày, giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm trực tiếp lượng phát thải khí nhà kính.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn thực hiện bước đột phá khi cải tiến hệ thống cấp nhiệt cho nồi hơi. Bằng cách lắp đặt thiết bị gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời để làm nóng nước sơ cấp, lượng dầu tiêu thụ hằng ngày đã giảm từ 100% xuống chỉ còn khoảng 25%.

Ông Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc chia sẻ, các giải pháp được doanh nghiệp triển khai theo lộ trình bài bản, từ sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn nước đến hiện đại hóa máy móc. Việc đầu tư hệ thống khép kín từ năm 2022 đến nay không chỉ nâng cao tỷ lệ thu hồi thành phẩm mà còn giúp tinh gọn bộ máy nhân sự từ 30 người xuống còn 10 người, trong khi sản lượng vẫn không ngừng gia tăng. Qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hạn chế chất thải và phát thải trong sản xuất, đồng thời nâng hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về sản xuất xanh, sạch ngày càng cao.

Cùng chung định hướng bền vững, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) chứng minh rằng kinh tế tuần hoàn có thể áp dụng hiệu quả ngay trong dây chuyền sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, 100% lò hơi tại DRC đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh khối. Bước đi này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất.

Ông Phan Chí Công, Trưởng phòng Kỹ thuật cơ năng DRC cho biết, điểm sáng của đơn vị còn nằm ở việc “tái sinh” phế phẩm. Những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi như bột bào cao su, vải mành phế phẩm đã được nghiên cứu để chế biến thành các sản phẩm hữu ích như đệm cầu cảng, tấm lợp, tấm chắn bùn hay gạch lót vỉa hè.

Việc tái sử dụng nội bộ đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1,5 tấn vải PE mỗi tháng. Đặc biệt, việc thay thế hoàn toàn chất xúc tiến MOR bằng các hóa chất an toàn hơn đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sức khỏe người lao động và người tiêu dùng.

Ứng dụng hóa chất an toàn và quy trình sản xuất sạch giúp DRC khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Ảnh: KIM THỦY

Kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Thành phố đã chủ động triển khai sớm các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Từ nền tảng này, thành phố đang từng bước mở rộng quy mô, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Các sở, ngành đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn về kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018. Thông qua các hội thảo chuyên đề, doanh nghiệp được hỗ trợ nhận diện chính xác các nguồn phát thải, từ đó lựa chọn giải pháp tối ưu để hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Ông Trần Đình Tuấn, Phó phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) khẳng định, phát triển công nghiệp theo hướng xanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Đà Nẵng. Việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đã giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng kinh doanh một cách thực chất.

Dù vậy, lộ trình hình thành nền sản xuất xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ tiềm lực tài chính để đổi mới công nghệ ngay lập tức. Khả năng tái chế tại chỗ và nguồn vốn đầu tư cho hệ thống sản xuất sạch hơn vẫn là những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để tháo gỡ khó khăn này, thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích đặc thù. Thành phố không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, tư vấn đào tạo mà còn chú trọng vào việc chuyển giao công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, xu hướng “cộng sinh công nghiệp” sẽ được đẩy mạnh triển khai. Đây là mô hình mà chất thải, phụ phẩm của doanh nghiệp này sẽ trở thành nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp khác, tạo thành một mạng lưới sản xuất khép kín, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

Có thể thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu về tiêu chuẩn môi trường, Đà Nẵng xác định phát triển công nghiệp xanh là con đường tất yếu. Từ những giải pháp tiết kiệm năng lượng nhỏ nhất đến việc xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, nền sản xuất của thành phố đang dần khoác lên mình “lớp áo” xanh hiện đại.