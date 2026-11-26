Cấp thiết chuyển đổi xanh

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI cho biết, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng xanh là một nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo ông Phòng, trong cơ cấu nền kinh tế, các ngành hóa chất và vật liệu xây dựng giữ vai trò nền tảng, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho xây dựng, hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo và nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng là những ngành đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và việc làm.

Tuy nhiên, hóa chất và vật liệu xây dựng cũng là nhóm ngành có cường độ tiêu thụ năng lượng cao và phát thải lớn. Nhu cầu điện cho dây chuyền sản xuất, nhiệt cho lò nung và nhiên liệu cho các quá trình sản xuất khiến chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm.

Vì vậy, nguồn điện ổn định, chi phí hợp lý và đạt tiêu chuẩn xanh là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyển đổi năng lượng vừa là nghĩa vụ đối với mục tiêu quốc gia, vừa là lợi ích thiết thực của chính doanh nghiệp.

Toàn cảnh diễn đàn.

Gỡ khó nguồn vốn đầu tư

Chia sẻ tại diễn đàn, PGS. TS Lương Đức Long, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, ngành xi măng đang chịu sức ép kép từ chi phí năng lượng và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng chặt chẽ.

Quá trình cải tiến công nghệ đã giúp giảm đáng kể mức tiêu hao năng lượng. Nếu giai đoạn 1984-1993, mức tiêu hao nhiệt phổ biến ở khoảng 1.300-1.500 kcal/kg, thậm chí lò ướt lên tới 1.700 kcal/kg; thì đến giai đoạn 2015-2024, mức tiêu hao nhiệt đã giảm còn khoảng 750-850 kcal/kg. Điện năng tiêu thụ cũng giảm từ khoảng 110-120 kWh/tấn xuống còn 90-100 kWh/tấn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực từ giá điện, than và chi phí nhân công, trong khi yêu cầu kiểm soát khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Một trong những thay đổi đáng chú ý là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024 với các giới hạn phát thải chặt chẽ hơn so với quy chuẩn năm 2009.

PGS. TS Lương Đức Long, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam.

Đề cập các giải pháp chuyển dịch năng lượng, PGS. TS Lương Đức Long cho biết, tận dụng nhiệt thải từ lò nung để phát điện là hướng đi có hiệu quả rõ rệt. Theo kinh nghiệm quốc tế, hệ thống phát điện nhiệt thải có thể đáp ứng khoảng 20-25% nhu cầu điện của nhà máy xi măng. Một số nhà máy tại Trung Quốc thậm chí có thể tự sản xuất tới 89% nhu cầu điện.

Tại Việt Nam, hiện có 67 dây chuyền sản xuất clinker công suất thiết kế từ 2.500 tấn/ngày trở lên thuộc diện phải đầu tư hệ thống phát điện sử dụng nhiệt thải lò nung (WHR), với tổng tiềm năng công suất khoảng 470 MW.

Dự kiến đến hết năm 2026, sẽ có 45 dây chuyền đầu tư hệ thống WHR, với tổng công suất phát điện khoảng 320 MW. Khi được triển khai, hệ thống này có thể đáp ứng khoảng 25-35% nhu cầu điện của toàn nhà máy.

Bên cạnh nhiệt thải, doanh nghiệp có thể khai thác tiềm năng điện mặt trời trên phần mái và các khu vực trống trong nhà máy; nghiên cứu lắp đặt điện gió tại khu vực mỏ khai thác nguyên liệu.

Theo đại diện Hiệp hội Xi măng Việt Nam, khó khăn lớn hiện nay là nguồn vốn đầu tư. Trong giai đoạn 2015-2023, thị trường tiêu thụ xi măng trong nước suy yếu, phần lớn nhà máy không có lãi, thậm chí thua lỗ.

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải trả các khoản vay đầu tư trước đó, nên không còn nhiều dư địa tài chính để tiếp tục đầu tư hệ thống phát điện nhiệt thải, điện mặt trời hay điện gió. Ngoài vấn đề vốn, thủ tục đầu tư điện mặt trời và điện gió cũng còn vướng mắc.

Từ thực tế trên, Hiệp hội Xi măng Việt Nam kiến nghị các ngân hàng ưu tiên cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư hệ thống phát điện sử dụng nhiệt thải từ lò nung clinker; đồng thời, Nhà nước xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay này nhằm giảm áp lực chi phí đầu tư…

Ông Đinh Xuân Tôn, Giám đốc chất lượng Tập đoàn Xi măng Vissai cho biết, chi phí năng lượng, bao gồm điện năng và nhiên liệu hóa thạch, hiện chiếm khoảng 70-80% giá thành sản xuất xi măng. Do đó, tiết giảm chi phí năng lượng và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh là yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp.

Thời gian qua, Vissai đã chủ động sử dụng các loại nhiên liệu, nguyên liệu thay thế nhằm tiết kiệm chi phí, giảm phát thải CO2, giảm khoảng 30-35% lượng điện tiêu thụ. Doanh nghiệp cũng triển khai dự án điện mặt trời áp mái tại một nhà máy ở Nghệ An với công suất khoảng 4 MW, trong đó sản lượng điện phát ra chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng nội bộ.

Ông Đinh Quốc Thái, Tổng Thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp ngành thép đã đầu tư các giải pháp giảm phát thải như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, sử dụng tài nguyên hiệu quả...

Các doanh nghiệp đang thực hiện tốt các giải pháp trong giai đoạn đầu tiên này cũng đồng thời với việc không sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai năng lượng xanh, theo ông Thái, do ngành thép có nhu cầu năng lượng điện lớn nên cần nguồn cung cấp điện có độ ổn định cao.