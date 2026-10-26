Thúc đẩy chuyển đổi kép hướng tới trung hòa carbon

Ngày 26/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Quốc tế - phiên họp thường niên lần thứ 18 về Sản xuất và tiêu dùng bền vững với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon”.

Đây là sự kiện bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đồng thời góp phần triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ Công Thương chủ trì.