Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 1.000 doanh nghiệp công nghệ khí hậu đổi mới sáng tạo và hỗ trợ 30 doanh nghiệp có tiềm năng trở thành kỳ lân. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc, chính sách do Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường phối hợp với Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc triển khai, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa và mở rộng thị trường.

Cụ thể, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 1.000 doanh nghiệp công nghệ khí hậu đổi mới sáng tạo và hỗ trợ 30 doanh nghiệp có tiềm năng trở thành kỳ lân. Các biện pháp được chia thành ba nhóm nhiệm vụ chung, kết hợp với chương trình hỗ trợ chuyên biệt cho năm lĩnh vực công nghệ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm, chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai các dự án công nghệ khí hậu chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy những dự án nghiên cứu, phát triển có mức độ rủi ro cao nhưng tiềm năng đột phá lớn.

Hệ thống đánh giá giá trị công nghệ khí hậu cũng sẽ được xây dựng. Bên cạnh đó, các cơ sở thử nghiệm sẽ được mở rộng thông qua việc tận dụng hạ tầng của doanh nghiệp lớn và tổ chức công; đồng thời hình thành các cụm đổi mới sáng tạo địa phương trong lĩnh vực năng lượng, hydro và công nghệ xanh.

Về tài chính, chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động khoảng 600 tỷ Won thông qua các quỹ đầu tư và chương trình tín dụng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp theo từng giai đoạn phát triển, từ khởi nghiệp đến mở rộng quy mô. Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ tích hợp nghiên cứu, thương mại hóa, xuất khẩu và vốn vay có thể cung cấp tối đa 10 tỷ Won cho mỗi doanh nghiệp trong thời gian 5 năm.

Để hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường, Hàn Quốc dự kiến thiết lập cơ chế miễn trừ quy định đặc biệt, mở rộng các đặc khu tự do quy định và thúc đẩy ban hành Luật Phát triển ngành công nghiệp công nghệ khí hậu. Chính phủ nước này cũng sẽ tăng cường mua sắm công và hỗ trợ xuất khẩu nhằm tạo đầu ra cho các công nghệ mới.

Ngoài các chương trình chung, chính sách tập trung hỗ trợ năm lĩnh vực gồm công nghệ sạch, công nghệ carbon, công nghệ sinh thái, công nghệ thực phẩm và công nghệ địa lý. Các biện pháp cụ thể bao gồm cải cách quy định, phát triển công nghệ thu giữ carbon, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sản xuất bao bì thân thiện với môi trường và khai thác dữ liệu, hạ tầng công phục vụ thương mại hóa công nghệ.

Thông qua hợp tác công-tư, chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ khí hậu, góp phần giảm phát thải, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

(theo TLSQ Việt Nam tại Busan)