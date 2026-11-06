Thúc đẩy chăn nuôi xanh, an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái

Toàn cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Môi trường và Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Đắk Lắk. Chương trình được kết nối trực tiếp và trực tuyến, với khoảng 250 đại biểu tại hội trường và 300 đại biểu tại các điểm cầu.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và người chăn nuôi. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tham dự và phát biểu chào mừng.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Chăn nuôi quy mô lớn đặt ra yêu cầu bảo vệ môi trường

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giữ vị trí chiến lược trong phát triển nông nghiệp, đóng góp khoảng 30% giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi. Đây là khu vực có nhiều lợi thế về đất đai, điều kiện sinh thái, nguồn phụ phẩm nông nghiệp và khả năng kết nối giữa vùng cao nguyên với khu vực duyên hải.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y, khu vực hiện có khoảng 468 trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Năm 2025, tổng đàn bò của sáu tỉnh, thành phố đạt khoảng 2,2 triệu con, chiếm 37% tổng đàn cả nước; đàn lợn đạt khoảng 5 triệu con, chiếm 19% cả nước. Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk đều thuộc nhóm 10 địa phương có đàn lợn lớn nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk, ngành chăn nuôi đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức nhỏ lẻ, truyền thống sang chăn nuôi trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Nguyễn Văn Minh trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh ước đạt hơn 23,47 triệu con, trong đó đàn trâu khoảng 29.690 con, đàn bò 389.090 con, đàn lợn hơn 1,25 triệu con và đàn gia cầm hơn 21,8 triệu con.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, với tổng vốn đăng ký hơn 4.034 tỷ đồng.

Sự phát triển của các dự án quy mô lớn góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn giống, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, quy mô chăn nuôi ngày càng mở rộng cũng kéo theo áp lực về nước thải, chất thải rắn, mùi hôi và khí thải. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy trình, các nguồn thải này có nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thành Yên chia sẻ về chính sách và pháp luật môi trường.

Hướng đến chăn nuôi xanh, tuần hoàn và bền vững

Từ thực tiễn trên, diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp quy hoạch vùng chăn nuôi phù hợp với sức chịu tải môi trường; ứng dụng công nghệ thu gom, xử lý chất thải; kiểm soát mùi hôi, tiết kiệm nước và tái sử dụng nước sau xử lý. Các đại biểu cũng thảo luận về những vướng mắc trong thủ tục môi trường, tiêu chí kỹ thuật, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các trang trại.

TS. Nguyễn Trọng Tuyển trình bày tham luận về lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Đặc biệt, việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi được quan tâm, hướng đến tận dụng phụ phẩm, chất thải sau xử lý làm nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần giảm chi phí đầu vào và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Phiên đối thoại tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi trực tiếp phản ánh khó khăn, kiến nghị về công nghệ, tín dụng, quản trị trang trại và liên kết chuỗi giá trị. Qua đó, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và các chủ thể sản xuất.

Các đại biểu lắng nghe, trao đổi về giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Phát triển chăn nuôi phải gắn với an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao sinh kế bền vững cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng những ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về công nghệ xử lý chất thải, cơ chế và chính sách quản lý ở cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp để Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên phát triển ngành chăn nuôi xanh, tuần hoàn, hiện đại.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp thu kết quả diễn đàn để cụ thể hóa vào Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026–2030; đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thông qua diễn đàn, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi được kỳ vọng sẽ tạo động lực đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị ngành hàng, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để chăn nuôi khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.