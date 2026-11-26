Với vai trò là cơ quan đầu mối hợp tác của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) tại Việt Nam, sáng 26/11, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC năm 2026 nhằm trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch khu vực và xác định các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu và khả năng hợp tác của Việt Nam trong triển khai Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2026–2030, các Kế hoạch hành động khu vực trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong bối cảnh ASEAN hoàn thành đánh giá cuối kỳ các kế hoạch, chương trình hợp tác khu vực giai đoạn 2021–2025 và bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên ba trụ cột của Cộng đồng.

Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Thư ký ASEAN, đại diện ACWC Thái Lan, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan; các trường đại học, viện nghiên cứu; cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực quyền phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ACWC kể từ khi thành lập năm 2010. Theo Thứ trưởng, các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2016–2025 đã hỗ trợ thiết thực các quốc gia thành viên hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, trước những thách thức mới, đan xen như rủi ro đối với phụ nữ và trẻ em trên môi trường số, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và những biến động kinh tế - xã hội, ASEAN cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phối hợp và thúc đẩy các giải pháp toàn diện hơn.

Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh, Việt Nam luôn chú trọng gắn việc thực hiện các cam kết khu vực với mục tiêu, ưu tiên phát triển quốc gia; đồng thời tham gia các cơ chế hợp tác ASEAN với vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm.

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã ban hành, sửa đổi nhiều luật, bộ luật theo hướng bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; triển khai nhiều chương trình, đề án trực tiếp thúc đẩy bình đẳng giới như: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026–2030; Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021–2030; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018–2025".

Những nỗ lực này được phản ánh qua nhiều kết quả đáng chú ý. Việt Nam đã thu hẹp 70,7% khoảng cách giới, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực; riêng lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2%, đưa Việt Nam vào nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Trong khu vực công, nhiệm kỳ 2026–2031, lần đầu tiên Việt Nam có 5 nữ lãnh đạo cấp cao, gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Phó Chủ tịch nước, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Thủ tướng Chính phủ; hơn 82% địa phương cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong khu vực tư nhân, phụ nữ nắm giữ 38,6% vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp quy mô vừa; tỷ lệ nữ giám đốc điều hành đạt 39,1%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 24,2% của ASEAN.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN, Thứ trưởng Cao Huy cho rằng, bảo đảm đầy đủ quyền của phụ nữ và trẻ em là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia của các tổ chức xã hội và sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác trong nước, quốc tế.

Hội thảo gồm 4 phiên. Ba phiên đầu tập trung đánh giá việc triển khai Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021–2025, định hướng Kế hoạch công tác giai đoạn 2026–2030 và kết quả thực hiện hai Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016–2025, đồng thời cập nhật các kế hoạch giai đoạn 2026–2035.

Đánh giá việc triển khai Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021–2025, ông Barnev Theodore Soukotta, cán bộ chương trình cấp cao, Phòng Xóa đói giảm nghèo và Giới, Ban Thư ký ASEAN, nhấn mạnh những kết quả đạt được và sáu bài học kinh nghiệm cốt lõi cho giai đoạn 2026–2030. Theo đó, cần xác định các lộ trình triển khai bền vững, gắn kết các khuôn khổ hợp tác khu vực với năng lực ứng dụng và thực thi của các quốc gia thành viên, thay vì chỉ xây dựng những hoạt động đơn lẻ. Việc triển khai cũng cần có sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, sự kết nối với các cơ quan chủ trì của ASEAN, cùng sự hỗ trợ về chuyên môn và nguồn lực thực tế từ các tổ chức liên quan. Bên cạnh đó, cần duy trì cơ chế thường trực đối với các hoạt động ưu tiên, tăng cường kết nối và thành lập các nhóm công tác tạm thời để trao đổi chuyên môn, hỗ trợ hoạt động của ACWC và các đại diện của Ủy ban.

Ông Barnev Theodore Soukotta cũng giới thiệu Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2026–2030 với ba nhóm kết quả trọng tâm: thúc đẩy hòa nhập số và trao quyền; xây dựng môi trường an toàn và bảo vệ; lồng ghép quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Các nội dung này được kết nối với chiến lược của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Ratchada Jayagupta, đại diện ACWC về quyền phụ nữ của Thái Lan, chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ hai Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016–2025. Trên cơ sở phân tích kết quả, những tồn tại, hạn chế và thách thức trong quá trình triển khai, các đại biểu cập nhật định hướng, ưu tiên trọng tâm của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2026–2030 và các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN giai đoạn 2026–2035, làm cơ sở xác định nội dung hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Trong phiên thảo luận chuyên đề, đại diện Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) và Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ về những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong công tác thúc đẩy, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em giai đoạn tới. Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến và hoạt động hợp tác thiết thực; đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép các ưu tiên, kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam vào chương trình nghị sự chung của ACWC và ASEAN trong giai đoạn mới.

Thông qua Hội thảo, Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật định hướng hợp tác khu vực và tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tác liên quan, góp phần hoàn thiện các ưu tiên hợp tác của ACWC. Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và đối tác, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN về bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.