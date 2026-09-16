Thúc đẩy các tập đoàn lớn của Trung Quốc đầu tư hạ tầng số, giao thông và năng lượng tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei - Ảnh: CP

Đề nghị Huawei nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể về năng lượng xanh

Tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Huawei tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghệ viễn thông thế hệ mới, điện toán, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh; chuyển mạnh từ cung cấp sản phẩm, thiết bị sang hợp tác nghiên cứu, phát triển và cùng xây dựng các sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Huawei đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng xanh, giải pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng AI trong các lĩnh vực của nền kinh tế; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể - Ảnh: CP

Về năng lượng xanh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể; lựa chọn một số dự án điểm, có tính đột phá để triển khai, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI, công nghệ số và các giải pháp công nghệ xanh.

Đại diện Huawei khẳng định Tập đoàn sẽ sớm phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam để cụ thể hóa các định hướng hợp tác, thúc đẩy các dự án phù hợp và tiếp tục đồng hành lâu dài với quá trình phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) - Ảnh: CP

CCCC đề xuất tăng cường hợp tác trong tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Trao đổi với ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Về cảng biển, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CCCC nghiên cứu quy hoạch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp.

Ông Yang Yisheng cho biết, CCCC mong muốn tiếp tục tăng cường nguồn lực, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, năng lượng xanh và các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CCCC nghiên cứu quy hoạch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp - Ảnh: CP

Phó Tổng Giám đốc CCCC đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển kết nối đường sắt, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển hệ thống cảng biển gắn với logistics; tham gia các dự án năng lượng xanh, giao thông đường bộ và đường thủy. Tập đoàn khẳng định sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam để nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp.

Hoan nghênh CCCC quan tâm tham gia các dự án đường sắt, trong đó có tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án đường sắt quy mô lớn khác, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để nghiên cứu, trao đổi và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC) - Ảnh: CP

Nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn và lưới điện

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Thường trực, ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC) đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo và điện khí.

Đồng thời mong muốn phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện, đáp ứng yêu cầu gia tăng nguồn điện và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

CEEC cũng bày tỏ mong muốn tham gia các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; khẳng định sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam để nghiên cứu và triển khai các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CEEC phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cập nhật quy hoạch, nghiên cứu các dự án và đề xuất phương án hợp tác cụ thể - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc tiếp, về năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CEEC phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cập nhật quy hoạch, nghiên cứu các dự án và đề xuất phương án hợp tác cụ thể.

Về phát triển hệ thống điện, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam, nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn và lưới điện, trong đó quan tâm các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Về hợp tác đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CEEC làm việc với các bộ, ngành đầu mối để nghiên cứu, trao đổi và cụ thể hóa cơ hội tham gia các dự án theo quy định.