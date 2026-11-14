Thúc đẩy các mục tiêu chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 đến ngày 16/11. Đây là dấu ấn ngoại giao đặc biệt, khẳng định cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ, tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn bè, sự ủng hộ chí tình đối với nỗ lực của Campuchia trong việc đăng cai tổ chức một sự kiện lớn, quan trọng.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 lần đầu được tổ chức trở lại tại châu Á-Thái Bình Dương gần 30 năm sau thành công của Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội, nơi thiết lập những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Là hoạt động quan trọng nhất của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), sự kiện lần này dự kiến quy tụ đông đảo các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ thành viên. Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”, Hội nghị sẽ trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác về hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi số, ứng phó các thách thức toàn cầu.

Là một không gian chính trị, kinh tế, văn hóa rộng mở, Cộng đồng Pháp ngữ không chỉ chú trọng bảo tồn, phát triển tiếng Pháp và giao lưu văn hóa mà còn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, giáo dục, kinh tế, khoa học-công nghệ... OIF đánh giá cao vai trò của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt, trụ cột tại châu Á-Thái Bình Dương.

Trong hơn 30 năm qua, OIF cũng như các nước Pháp ngữ có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam về giáo dục và đào tạo tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và nâng cao năng lực giáo dục đại học, góp phần duy trì hệ sinh thái giáo dục và nguồn nhân lực sử dụng tiếng Pháp tại Việt Nam. Gần 50 năm tham gia Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, có nhiều đóng góp thực chất, thúc đẩy tiếng nói và lợi ích của các nước đang phát triển.

Hợp tác kinh tế, thương mại và nông nghiệp đang trở thành một trong những lĩnh vực có dư địa phát triển lớn nhất trong quan hệ Việt Nam với các nước Pháp ngữ. Thời gian qua, Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước châu Phi trong khuôn khổ OIF. Hợp tác văn hóa là nền tảng truyền thống của Cộng đồng Pháp ngữ. Việt Nam thường xuyên phối hợp OIF, các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác Pháp ngữ tổ chức hoạt động quảng bá tiếng Pháp, điện ảnh, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa các thành viên.

Là thành viên tích cực của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Việt Nam đã đăng cai nhiều hoạt động lớn của APF, trong đó có Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu tại Cần Thơ tháng 1/2025. Hợp tác về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là lĩnh vực hợp tác mới, nhưng đã có những kết quả cụ thể, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng lực số và hội nhập nghề nghiệp cho phụ nữ.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, coi trọng và ủng hộ Campuchia trên cương vị chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đây là dịp quan trọng để chuyển tải đến những Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước Pháp ngữ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế thông điệp về những định hướng lớn trong chính sách, đường lối đối ngoại, hội nhập và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; tích cực đóng góp thực chất và hiệu quả vào những nỗ lực chung của Cộng đồng Pháp ngữ. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi của Lãnh đạo Việt Nam với Lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, gắn bó và phối hợp giữa hai Đảng, hai nước và Lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Với sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại, Cộng đồng Pháp ngữ có nền tảng và lợi thế để tăng cường kết nối và hợp tác sâu rộng. Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển. Chúng ta kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ tạo thêm động lực đổi mới, xác định những ưu tiên hợp tác thiết thực, phát huy nguồn lực, tiềm năng của không gian Pháp ngữ, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.