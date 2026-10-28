Thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lại Đức Tuấn, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với từng doanh nghiệp, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Để đạt được những mục tiêu này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, chuyên gia, đơn vị cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Năng lượng - Dầu khí đang thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam và kỳ vọng Cộng đồng sẽ trở thành cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng với các đơn vị cung cấp công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và các tổ chức tài chính. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận những công nghệ tiên tiến, những giải pháp đã được triển khai và kiểm chứng trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của mình.

“Trong năm 2026, Cục Năng lượng - Dầu khí đặt mục tiêu thúc đẩy 1.000 lượt kết nối giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, Cộng đồng đã ghi nhận khoảng 850 lượt kết nối giữa các đơn vị. Và hoạt động kết nối bước đầu đã hình thành những cơ hội hợp tác cụ thể, trong đó có các mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng như ESCO”, ông Lại Đức Tuấn nhấn mạnh.

Ông đồng thời khẳng định, với vai trò của mình, Cục Năng lượng - Dầu khí sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy các hoạt động kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, công nghệ, dịch vụ và nguồn lực tài chính cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chuyên gia trình bày tại hội thảo (Ảnh: VKT)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.