Thúc đẩy các dự án điện tại TP. Hồ Chí Minh

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh chủ trì buổi làm việc. Khánh Ly/Vnanet.vn/Bnews.vn

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) về tình hình triển khai công tác đầu tư xây dựng, tiến độ các dự án lưới điện và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh ghi nhận nỗ lực của EVNHCMC trong triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng; đồng thời yêu cầu Tổng công ty chủ động rà soát từng công trình, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và kịp thời báo cáo những vướng mắc vượt thẩm quyền. EVN sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ EVNHCMC tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, tiến độ các công trình lưới điện 220kV, 110kV và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2027 do Tổng công ty thực hiện, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Hải Thành cho biết Tổng công ty đang triển khai các dự án lưới điện 220kV, 110kV bám sát quy hoạch phát triển điện lực và phục vụ nhu cầu phát triển của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới.

Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, trong đó có các trạm và đường dây 220kV tại Tân Sơn Nhất, Vĩnh Lộc, Thủ Thiêm, Đầm Sen, Quận 7 cùng các dự án đấu nối liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, thuê đất và kiến nghị EVN hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ.