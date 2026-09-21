Thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn

Dư nợ DNNVV chiếm 20% tổng dư nợ

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các chính sách, giải pháp hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận tín dụng khẳng định: “DNNVV là 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên được hưởng chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ theo quy định của NHNN thấp hơn các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường khác (hiện nay là 4%/năm) khi khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh”.

Các ngân hàng đều đang có các sản phẩm tín dụng cho đối tượng là DNNVV. Ví dụ, BIDV đang triển khai chiến dịch thúc đẩy kinh doanh khách hàng “SME Fast Track 2026” bao gồm các gói tín dụng VNĐ ngắn hạn với quy mô 25.000 tỷ đồng, kèm theo chính sách cho vay thấu chi không tài sản bảo đảm trên nền tảng Misa Lending; Vietcombank đã phát triển gần 2.000 khách hàng DNNVV mới với doanh số giải ngân trong 8 tháng 2026 đạt gần 10 nghìn tỷ đồng và triển khai các chính sách giảm lãi suất cho vay, trong đó có DNNVV.

Agribank triển khai chương trình Hưng thịnh cùng DNNVV với quy mô 100 nghìn tỷ đồng; VietinBank triển khai ưu đãi tiền gửi và tài trợ thương mại cho các khách hàng là DNNVV; SHB cung cấp các gói vay ưu đãi khởi nghiệp và kinh doanh với lãi suất từ 6,2%/năm, hạn mức lên tới 10 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, DNNVV bổ sung vốn lưu động và đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, mới đây nhất, sau hơn 1 tháng NHNN triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV, đã có 19 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, với quy mô khoảng 407 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của NHNN cũng cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, doanh số cho vay với DNNNV đạt trên 21,7 triệu tỷ đồng (trung bình doanh số cho vay đạt trên 4,3 triệu tỷ đồng/năm). Đến 31/8/2026, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu năm đối với DNNVV đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với tháng 12/2025 (cao hơn tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế), chiếm khoảng 20% dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với DNNVV hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt trên 2,8 triệu tỷ đồng chiếm 70,48% tổng dư nợ đối với DNNVV; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng chiếm 27,87%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 65,8 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng thấp nhất 1,65%.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhà nước và ngân hàng thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ có tổng dư nợ đạt 1,37 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,61%; nhóm ngân hàng TMCP có tổng dư nợ đạt trên 2,44 triệu tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 61,22%); còn lại là nhóm ngân hàng nước ngoài, liên doanh, công ty tài chính và cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã.

Nhiều biện pháp thúc đẩy cho vay DNNVV

Mặc dù tín dụng đối với DNNVV là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên và được NHNN triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, quy mô tín dụng ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn có phản ánh DNNVV khó tiếp cận vốn ngân hàng và việc cho vay DNNVV vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Do đó, NHNN sẽ tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo thuận lợi cho DNNVV tiếp cận vốn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; đồng thời tăng cường chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN cho rằng, các TCTD cần nghiên cứu phương thức đánh giá tín dụng dựa nhiều hơn trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị và dữ liệu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro của từng tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các Bộ liên quan, chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng DNNVV, tăng cường khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định, phục vụ công tác đánh giá, thẩm định và giám sát khoản vay, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tăng cường đánh giá dựa trên dòng tiền và chuỗi giá trị.

Và mới đây nhất, cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV”. Theo Đề án, NHNN sẽ chủ trì nhiều nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp. Trong 4 nhóm giải pháp lớn, một nhóm riêng gồm 10 nhiệm vụ tập trung vào việc tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, đặc biệt nhóm DNNVV. Bộ Tài chính được giao rà soát, hoàn thiện dự án Luật Phát triển DNNVV và các chính sách hỗ trợ liên quan.