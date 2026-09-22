Thúc đẩy Boeing mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn ba thập kỷ giữa Boeing với ngành hàng không Việt Nam; cho rằng nền tảng hợp tác hiện nay đã đủ lớn để hai bên không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng mục tiêu cao hơn, cùng phát triển một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing; cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam; đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Boeing tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay; quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay; bảo dưỡng dự báo và số hóa bảo dưỡng; tối ưu hoá lịch bay, nhiên liệu và hiệu quả vận hành; quản lý không lưu và nâng cao năng lực khai thác; đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không; nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải...

Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Tập đoàn định hướng hoạt động tại Việt Nam, triển khai chiến lược trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ; hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay; mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không…