Quang cảnh diễn đàn - Ảnh: L.T

Diễn đàn là dịp quan trọng để đánh giá kết quả triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2025.

Qua đó, nhận diện những rào cản như tâm lý e ngại tố giác của người dân, nguồn lực và cơ sở vật chất còn hạn chế tại một số địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các báo cáo đề dẫn và tham luận thực tiễn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường phối hợp liên ngành giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an và các cơ quan chức năng.

Diễn đàn tiếp tục định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030, khẳng định quyết tâm phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thông cộng đồng và 72 mô hình “Địa chỉ tin cậy”. Theo đó, mô hình tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng không bạo lực trên địa bàn tỉnh.