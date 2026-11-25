Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trao đổi với các hội viên các vấn đề về phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Lộc Quang.

Để nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về BĐG, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động tuyên truyền thiết thực, góp phần giảm thiểu bạo lực, thúc đẩy BĐG.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật là mô hình được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố duy trì nhiều năm nay nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp hội viên, phụ nữ biết cách tự bảo vệ bản thân. Đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của hội ở cơ sở góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân.

Hưởng ứng Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức phiên tòa giả định tại xã Lộc Quang.

Bà Trần Thị Kim Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bồn Xăng (xã Lộc Quang) cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được xem phiên tòa giả định xét xử vụ án cố ý gây thương tích xuất phát từ hành vi bạo lực gia đình. Qua phiên tòa giả định, tôi hiểu rõ hơn về những hành vi liên quan đến bạo lực gia đình, hậu quả của hành vi bạo lực gia đình; vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo bà Huệ, đây là những kiến thức hữu ích giúp bà làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên nâng cao nhận thức, biết bảo vệ bản thân, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc và không có bạo lực.

Cùng với phiên tòa giả định, Hội LHPN thành phố còn cung cấp thêm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ kiến thức pháp luật về hôn nhân - gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; một số giải pháp phòng ngừa bạo lực. Đặc biệt, hội viên, phụ nữ được hướng dẫn cách lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ việc bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc.

Thúc đẩy bình đẳng giới bằng hành động

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng, phòng ngừa bạo lực, các cấp hội còn góp phần giảm thiểu bạo lực, thúc đẩy BĐG bằng việc nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua các phong trào, cuộc vận động.

Cụ thể, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với phong trào Phụ nữ Đồng Nai nói lời hay, làm việc tốt giai đoạn 2026-2030. Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, bản lĩnh và vị thế của phụ nữ, giúp phụ nữ tự tin hơn trong việc bày tỏ quan điểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mạnh dạn lên tiếng trước những hành vi bạo lực, bất bình đẳng.

Thông qua cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an, nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng gia đình bình đẳng, tôn trọng, yêu thương, sẻ chia ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, tập trung hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần giúp phụ nữ chủ động, tự tin trong cuộc sống, từng bước bảo đảm cơ hội bình đẳng trong gia đình và xã hội.