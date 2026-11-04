Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động năm 2026. (Ảnh: NGỌC LONG)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, bảo đảm bình đẳng giới cần gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tháng hành động được tổ chức hằng năm từ ngày 15/11 đến 15/12. Nếu năm 2025 tập trung vào sự an toàn của phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số, thì năm 2026 nhấn mạnh việc phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong lao động, sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, thời gian qua, công tác bình đẳng giới đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế, khoa học và quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng người lao động, trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu trong Quân đội. (Ảnh: NGỌC LONG)

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, duy trì ở mức 30%; cả nước có khoảng 24,2 triệu lao động nữ có việc làm, chiếm 46,6% tổng số lao động có việc làm; tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp đạt 28,2%.

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam xếp thứ 84 trong số 145 nền kinh tế, với 70,7% khoảng cách giới được thu hẹp.

Tuy nhiên, khoảng cách giới trong việc làm ổn định, thu nhập, đào tạo kỹ năng và cơ hội thăng tiến vẫn còn hiện hữu. Phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực lao động phi chính thức còn gặp khó khăn trong tiếp cận việc làm bền vững, bảo hiểm xã hội. Bạo lực trên cơ sở giới, kể cả trên môi trường mạng, tiếp tục ảnh hưởng đến sự an toàn và cơ hội phát triển của phụ nữ, trẻ em gái.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; lồng ghép vấn đề giới trong các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội; thúc đẩy đào tạo nghề, kỹ năng số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng thiết thực, tránh hình thức; doanh nghiệp bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng, tiền lương, đào tạo và thăng tiến, xây dựng môi trường làm việc không phân biệt đối xử, không quấy rối.

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Quân khu 2 biểu diễn dân vũ hưởng ứng Tháng hành động năm 2026. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phụ nữ Quân đội ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trên nhiều lĩnh vực, từ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục, y tế đến nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là nhiệm vụ thường xuyên; bảo đảm cơ hội công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đời sống, điều kiện công tác của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng những người lao động, trí thức trẻ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế-xã hội.