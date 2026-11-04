Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát động chương trình tại buổi lễ.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2; Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua một thập kỷ, các hoạt động hưởng ứng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong lao động, học tập, sáng tạo và thụ hưởng thành quả phát triển.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XVI tiếp tục duy trì ở mức 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt trên 52%. Ngày càng nhiều gương mặt nữ doanh nhân, nữ giám đốc điều hành tiêu biểu của Việt Nam được các diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và tôn vinh. Bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ là 1 trong 3 mục tiêu Việt Nam đã đạt được trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Các đại biểu dự tại lễ phát động.

Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2026, trong 4 trụ cột, kinh tế là trụ cột tốt nhất của Việt Nam, xếp thứ 35/145 với 75,2% khoảng cách giới đã được thu hẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác bình đẳng giới vẫn còn những thách thức, tồn tại cần tập trung giải quyết.

Phát động chương trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định: Bình đẳng giới vừa là quyền cơ bản của con người vừa là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Chủ đề Tháng hành động năm 2026 nhấn mạnh vai trò của bình đẳng giới trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Các đại biểu bấm nút phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026’’.

Để Tháng hành động đạt hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tạo cơ hội công bằng cho phụ nữ trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử; gắn các hoạt động hưởng ứng với nhiệm vụ cụ thể, tránh hình thức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu tặng quà biểu dương người lao động, tri thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ Quân đội phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phát huy trách nhiệm, triển khai hiệu quả Tháng hành động theo phương châm “Lãnh đạo sát sao - Nhận thức đúng đắn - Hành động thiết thực - Chuyển biến rõ nét”. Trong đó, chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, tạo cơ hội phát triển cho phụ nữ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; lấy kết quả thực chất làm thước đo đánh giá.

Màn đồng diễn dân vũ “Nhịp điệu bình đẳng” của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Quân khu 2 hưởng ứng chương trình tại lễ phát động.

Tuần hành biểu thị tinh thần quyết tâm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động được triển khai từ ngày 15/11-15/12 hằng năm. Lễ phát động là dịp khẳng định quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang trong thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, văn minh, tiến bộ, vì sự phát triển bền vững của đất nước.