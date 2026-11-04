Thúc đẩy bình đẳng giới, mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ

Sáng 4-11, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động cấp quốc gia và tuần hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, sự kiện nhằm huy động các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường lao động, gia đình và xã hội an toàn, công bằng.

Tháng hành động diễn ra hằng năm từ ngày 15-11 đến 15-12. Chủ đề năm nay là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - Động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, nhấn mạnh mối liên hệ giữa cơ hội việc làm bình đẳng, thụ hưởng công bằng thành quả lao động với năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, bình đẳng giới là trách nhiệm chung của toàn xã hội, vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là nguồn lực phát triển đất nước. Bình đẳng giới cần được thể hiện trong cơ hội học tập, việc làm, tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp và sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong mỗi gia đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức: thu nhập của phụ nữ ước bằng 79% thu nhập của nam giới; phụ nữ dành trung bình 15,2 giờ mỗi tuần cho công việc nội trợ, chăm sóc không được trả công, nhiều hơn nam giới 6 giờ.

Ngoài ra, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại phụ nữ, trẻ em tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà công nhân, người lao động tiêu biểu. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện, thực thi chính sách bình đẳng giới và lồng ghép giới trong lao động, việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội.

Các cơ quan, đơn vị cần mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm chất lượng, kỹ năng số, vốn và thị trường cho phụ nữ; chú trọng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và lao động khu vực phi chính thức.