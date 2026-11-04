Thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh, trong gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một cộng đồng ngày càng gắn kết, có vai trò quan trọng với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tầm nhìn của cộng đồng ASEAN năm 2045 tiếp tục khẳng định khát vọng xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và phát triển bền vững. Phụ nữ ASEAN dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển vẫn cùng nhau chia sẻ khát vọng hòa bình, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.

Nghi lễ rước cờ 11 nước thành viên, cờ ASEAN và cờ ACWO.

Không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình và truyền thống, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, quản trị xã hội, khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng cộng đồng, góp phần định hình tương lai của quốc gia và cả khu vực. Thực tiễn cho thấy, khi phụ nữ có cơ hội bình đẳng trong giáo dục, việc làm, lãnh đạo và tiếp cận các nguồn lực, tiềm năng và trí tuệ của họ được phát huy, gia đình và cộng đồng trở nên mạnh hơn. Vì vậy, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ, vừa là yêu cầu của tiến bộ xã hội, vừa là điều quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội mới để phụ nữ tiếp cận tri thức, việc làm, dịch vụ và tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, những rủi ro như: Lừa đảo trực tuyến, quấy rối và bạo lực trên không gian mạng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái đang đặt ra những thách thức mới, biến đổi khí hậu, thiên tai, biến động kinh tế và những thay đổi của thị trường lao động cũng có thể làm gia tăng bất lợi đối với các nhóm dễ bị tổn thương…

Bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc Đại hội đồng lựa chọn chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ các em trong bối cảnh chuyển đổi số để cùng thảo luận.

“Tôi đánh giá cao việc Đại hội đồng lựa chọn chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ các em trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là vấn đề cấp thiết đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan nhà nước, tổ chức phụ nữ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong khu vực. Điều quan trọng không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mà còn bảo đảm để phụ nữ và trẻ em sử dụng công nghệ an toàn, bình đẳng và tự tin….

Muốn vậy, cần thủ tục hoàn thiện chính sách pháp luật, trang bị kiến thức và kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và tăng cường phòng ngừa, hỗ trợ xử lý các hành vi xâm phạm trên môi trường mạng…. Đồng thời cần chú trọng thu hẹp khoảng số, nhất là đối với phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn…”, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 năm nay đánh dấu lần thứ hai Hội LHPN Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn, đây vừa là vinh dự, vừa thể hiện trách nhiệm và cam kết của phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên đoàn nói riêng và hoạt động hợp tác trong khu vực ASEAN nói chung.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Bà Lê Thị Thuỷ đề xuất 3 phương án với ba chủ đề định hướng ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Phương án thứ nhất với chủ đề “Phụ nữ ASEAN không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau" nhằm tăng cường hợp tác, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn của người phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Phương án hai với chủ đề “Phụ nữ ASEAN hành động vì khí hậu”, nhằm phát huy vai trò chủ động của phụ nữ, đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

Bà Lê Thị Thủy đề xuất nhiều phương án trọng tâm liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

Phương án ba với chủ đề “Phụ nữ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế bền vững” nhằm thúc đẩy sự tham gia và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng sinh kế bền vững. Đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận tri thức, công nghệ hội nhập vào thị trường, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững trong khu vực….

Ba phương án có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em, nâng con quyền năng của phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ trong kiến tạo cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Tại chương trình, các đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN đã cùng thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung vào những thách thức, giải pháp bảo vệ và tăng cường hợp tác khu vực trong bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các tham luận tại chương trình đề cập đến những nội dung trọng tâm như: rủi ro và giải pháp chính sách bảo vệ phụ nữ, trẻ em Campuchia trong kỷ nguyên số; tăng cường hợp tác ASEAN vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng; sáng kiến nâng cao năng lực an toàn số và ứng phó với lừa đảo trực tuyến cho phụ nữ tại Singapore.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc tăng cường phối hợp giữa Ủy ban ASEAN về Phụ nữ (ACW) và Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) trong bảo đảm an toàn số, đồng thời đưa ra những vấn đề ưu tiên và khuyến nghị đối với các tổ chức phụ nữ ASEAN trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do công nghệ hỗ trợ.

Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) đã thực hiện nghi thức trao cờ ACWO và chuỗi vòng danh dự cho Chủ tịch KOWANI (Indonesia), chính thức chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028.

Nghi thức trao cờ ACWO và chuỗi vòng danh dự cho Chủ tịch KOWANI (Indonesia)

Văn nghệ chào mừng,

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.