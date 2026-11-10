Thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản﻿ Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 10/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản, các nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và Thống đốc một số địa phương Nhật Bản.

Các cuộc tiếp tập trung vào việc triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG LIÊN KẾT KINH TẾ

Tại các cuộc tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Kishida Fumio và Aso Taro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cựu lãnh đạo Nhật Bản đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các nguyên Thủ tướng tiếp tục ủng hộ nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản vừa được lãnh đạo hai nước thông qua, tập trung vào bốn ưu tiên hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước hết, tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế.

Cùng với đó, mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định tiếp tục ủng hộ đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Nguyên Thủ tướng Aso Taro hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae ngày 9/11, đặc biệt là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP).

Nguyên Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phát huy vai trò của hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị. Trong khi đó, nguyên Thủ tướng Ishiba Shigeru đánh giá cao thành tựu phát triển, đối ngoại và những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế.

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ, NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ LOGISTICS

Tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo, cùng Thống đốc các tỉnh Niigata, Yamanashi, Mie và Wakayama, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam với mức độ tin cậy chính trị cao.

Đánh giá cao đóng góp của các địa phương Nhật Bản trong hợp tác kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Trọng tâm là các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đề nghị khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và logistics; đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Thông tin về việc Việt Nam đã sắp xếp lại đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng tính tự chủ của chính quyền địa phương sẽ tạo thuận lợi cho liên kết, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Về phía Nhật Bản, ông Nikai Toshihiro và các Thống đốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy doanh nghiệp địa phương đầu tư vào Việt Nam, mở rộng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, khoa học – công nghệ, năng lượng, lao động và du lịch; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Du lịch Việt – Nhật 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch, kết nối thế hệ trẻ, qua đó củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương Nhật Bản hợp tác, đầu tư và kinh doanh thành công tại Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA HAI ĐẢNG, QUAN TÂM ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo những kết quả quan trọng của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và các định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, Việt Nam tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Ảnh: TTXVN

Đề cập kết quả hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên thống nhất đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, theo tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi lý luận; đồng thời mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản ủng hộ mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực mới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng Cộng sản Nhật Bản có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản nhằm tạo môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Shii Kazuo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai Đảng, nhất là việc duy trì trao đổi cấp cao và tổ chức thành công Trao đổi lý luận lần thứ 12. Ông khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển sâu rộng, bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời ông Shii Kazuo sớm thăm lại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản qua kênh Đảng Sáng 10/11 (giờ địa phương), tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake. Hai bên đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng Duy tân Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Đồng Chủ tịch Fujita Fumitake mong muốn tăng cường hợp tác qua kênh Đảng, nhất là trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời ông Fujita Fumitake và lãnh đạo Đảng Duy tân Nhật Bản thăm Việt Nam.