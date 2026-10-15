Thực chất trong tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động Ủy ban MTTQ các cấp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội thảo.

Bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng cấp, từng địa phương

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện công tác Mặt trận bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thông qua đánh giá, có thể nhìn nhận khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập; từ đó xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, thời gian qua, công tác đánh giá, tổng kết hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã được Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hệ thống Mặt trận ở các địa phương quan tâm triển khai, góp phần rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.

Quang cảnh Hội thảo.

Tuy nhiên, đến nay hệ thống Mặt trận vẫn chưa có hệ thống tiêu chí thống nhất để đánh giá, đo lường kết quả hoạt động. Việc đánh giá tại một số nơi còn thiên về định tính; các tiêu chí chưa thực sự đồng bộ, cụ thể, thiếu minh chứng và sản phẩm đầu ra để xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, bảo đảm tính khách quan, thực chất, đồng thời tạo cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

"Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là nhiệm vụ có tính khoa học và thực tiễn, đòi hỏi phải được nghiên cứu toàn diện, dựa trên cơ sở lý luận, quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn hoạt động của hệ thống Mặt trận. Hệ thống tiêu chí không chỉ bảo đảm tính thống nhất trong đánh giá mà còn cần có tính linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cấp, từng địa phương; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tránh cách đánh giá máy móc, hình thức" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga gợi mở.

Hình thành khung đánh giá có tính phổ quát

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn đặt ra trong xây dựng hệ thống tiêu chí, hướng tới xây dựng hệ thống tiêu chí có tính khoa học, khả thi và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

TS Lê Mậu Nhiệm phát biểu tại Hội thảo.

Nêu ý kiến tại Hội thảo, TS Lê Mậu Nhiệm - nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho biết, vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ khoa học này không nằm ở việc xây dựng một bảng tiêu chí thật nhiều mục, thật chi tiết, mà ở chỗ xác lập được một cách đánh giá đúng bản chất, có cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và giúp đổi mới công tác Mặt trận.

"Một hệ thống tiêu chí tốt phải trả lời được không chỉ câu hỏi Mặt trận đã làm bao nhiêu việc, mà quan trọng hơn là làm đúng việc gì, làm đến đâu, với chất lượng như thế nào và tạo ra chuyển biến gì đối với Nhân dân" - TS Lê Mậu Nhiệm cho hay.

TS Lê Mậu Nhiệm đề xuất cần hình thành một khung đánh giá có tính phổ quát, đồng thời phân biệt nội dung áp dụng giữa cấp tỉnh và cấp xã. Phần chung cần bám sát những chức năng hiến định như tập hợp, xây dựng đại đoàn kết; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ; giám sát, phản biện xã hội; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động.

Phần linh hoạt phản ánh nhiệm vụ trọng tâm, đặc điểm dân cư và điều kiện hoạt động từng cấp, địa bàn. Không nhất thiết quy định ngay một tỷ lệ điểm cứng đối với các giá trị khó định lượng khi chưa kiểm nghiệm bằng thực tiễn.

TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cần tập trung thực hiện việc nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết nhiệm vụ khoa học “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn 2024 - 2029” theo Quyết định số 2494/QĐ-MTTW-BTT ngày 24/6/2024 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Việc nghiên cứu cần có sự kết hợp giữa lý luận với khảo sát, đánh giá từ thực tiễn để kết quả nghiên cứu mang hơi thở của cuộc sống. Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ là cơ sở lý luận để xây dựng khung nền bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó, tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục rà soát, ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá áp dụng chung trong toàn hệ thống Mặt trận" - TS Nguyễn Văn Pha kiến nghị.

TS Nguyễn Văn Pha cũng đề xuất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần làm tốt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện, bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam.

Bà Dương Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Bà Dương Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã áp dụng thống nhất, dùng chung trong toàn quốc; tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi để đảm bảo chặt chẽ, tăng tính định lượng.

Đồng thời, không quá chi tiết các nội dung để đảm bảo tính thích ứng theo sự điều chỉnh của các chủ trương, chính sách hoặc thay đổi của tình hình thực tiễn cũng như thuận tiện trong áp dụng đánh giá kết quả triển khai các văn bản mới.

Cùng với đó cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, AI nội bộ phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đánh giá thi đua, khen thưởng.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, các tham luận sẽ là tư liệu quan trọng để MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất những giải pháp thiết thực, mang tính đột phá, khả thi nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần xây dựng MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên mới.

"Việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Mặt trận là yêu cầu đặt ra thường xuyên. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là một trong những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.