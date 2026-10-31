Thực binh sát thực tiễn chiến tranh hiện đại

Những “trận đánh” trên thao trường

Sau mệnh lệnh của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, chỉ huy các lực lượng tham gia thực binh, hai phát pháo hiệu đỏ vút lên bầu trời. Lập tức, tiếng súng, tiếng nổ vang dội thao trường trên địa bàn Quân khu 4. Khói bụi cuộn lên từ các trận địa, các phân đội hỏa lực sẵn sàng chi viện cho bộ binh tiến công. Không khí “trận đánh” khẩn trương, quyết liệt.

Lực lượng pháo binh Quân khu 4 tham gia diễn tập.

Nội dung thực binh được tổ chức trên nhiều địa bàn, truyền hình trực tiếp kết nối các điểm cầu tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Nhiều đơn vị, lực lượng tham gia, thực hành các hình thức tác chiến, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống. Trước đó, tại Quảng Trị, “trận đánh” của lực lượng đặc công Quân khu 4 cũng được truyền hình trực tiếp tới các điểm cầu.

Tại Sư đoàn 324, với đề mục “Trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không”, các lực lượng thực hành cơ động, triển khai đội hình tiến công, xử trí tình huống đánh địch co cụm.

Từ đài quan sát, thông tin về hoạt động của không quân, pháo binh đối phương liên tục được báo cáo. Nhận lệnh, các phân đội hỏa lực nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Trên các hướng, bộ binh cơ động, hình thành thế tiến công. Tiếng súng, tiếng pháo nối nhau dồn dập, những cột khói bốc lên giữa thao trường. Từng mũi tiến công, từng bộ phận hỏa lực hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong đội hình chiến đấu, lực lượng tăng thiết giáp phát huy sức cơ động, hỏa lực, phối hợp với bộ binh tiến công mục tiêu. Những chiếc xe tăng được ngụy trang, vượt địa hình phức tạp, thực hành bắn theo tình huống. Trước đó, ngày 26-10, lực lượng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 đã tham gia nội dung thực binh vượt sông trong chương trình diễn tập.

Trường bắn Sư đoàn 324 trong tình huống đánh địch co cụm.

Theo dõi trên màn hình và quan sát bộ đội thực hành, chúng tôi nhận thấy các tình huống được xây dựng sát đặc điểm chiến tranh hiện đại. Bên cạnh tiến công địch đổ bộ đường không, đánh địch co cụm, các lực lượng còn xử trí tình huống tác chiến điện tử, chế áp phương tiện bay không người lái (UAV). Tình huống nối tiếp liên tục, đòi hỏi người chỉ huy nắm chắc diễn biến, vận dụng linh hoạt chiến thuật, phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị và sức mạnh hiệp đồng.

Cùng ngày, tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, thực binh bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập PT-26 Bộ Quốc phòng dự, theo dõi, chỉ đạo.

Mưa lớn từ đêm trước kéo dài đến sáng làm ngập nhiều đoạn giao thông hào; có nơi trên thao trường đọng nước sâu hơn 40cm, cản trở cơ động. Tuy nhiên, từ hơn 6 giờ, các mũi, hướng đã triển khai đội hình, ngụy trang kín đáo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Pháo hiệu phát lệnh. Các phân đội pháo phòng không 37mm, súng máy phòng không 12,7mm nổ súng. Dân quân xã Yên Hòa lợi dụng địa hình, công sự, ngăn chặn địch đổ bộ từ hướng biển. Tiếp đó, các phân đội hỏa lực, bộ binh cơ động triển khai tiến công. Đúng thời gian hiệp đồng, hỏa lực đồng loạt chế áp mục tiêu, chi viện cho xe tăng, bộ binh xung phong. Những mục tiêu trên biển, gần bờ lần lượt bị bắn trúng; lực lượng thực binh hoàn thành nhiệm vụ theo tình huống.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên bộ đội sau diễn tập.

Giữa tiếng súng, hình ảnh bộ đội, dân quân dầm mình trong mưa, bùn đất bám đầy quân phục để lại ấn tượng sâu sắc. Có chiến sĩ nằm trong vũng nước thực hành bắn kiềm chế, chi viện cho đồng đội tiến công. Nhận lệnh, các chiến sĩ bật dậy, cơ động về phía trước. Trong giao thông hào ngập nước, các khẩu đội vẫn bám trận địa, thực hiện thuần thục các động tác.

Binh nhất Trịnh Quang Phúc, Trung đội 2, Đại đội SPG-9, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 chia sẻ, mưa lớn khiến đường cơ động khó khăn, tầm quan sát hạn chế, ảnh hưởng đến việc ngắm bắn. Nhưng nhờ được luyện tập trong nhiều điều kiện thời tiết, anh cùng đồng đội vẫn bình tĩnh, tự tin thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực binh đến đổi mới huấn luyện

Quy mô lớn, địa bàn rộng, nhiều lực lượng tham gia và những tình huống mới đặt ra yêu cầu cao về chỉ huy, điều hành, bảo đảm thông tin, hiệp đồng. Trong từng “trận đánh”, hiệp đồng được thực hiện xuyên suốt từ cơ động, triển khai lực lượng đến sử dụng hỏa lực, xử trí tình huống.

Quá trình thực binh, các đơn vị chấp hành nghiêm mệnh lệnh; vận dụng nguyên tắc, lý luận chiến thuật phù hợp địa hình, diễn biến chiến đấu. Khẩu lệnh của người chỉ huy rõ ràng, quyết đoán; bộ đội nắm chắc địch tình, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, bí mật cơ động, xung phong đánh chiếm mục tiêu đúng thời cơ. Nổi bật là sự phối hợp giữa bộ đội chủ lực với LLVT địa phương, hiệp đồng giữa hỏa lực các cấp, giữa bộ binh với xe tăng; vận dụng các biện pháp ngụy trang, nghi binh, phòng, chống UAV.

Lực lượng tăng thiết giáp Quân khu 4 thực hành vượt sông trong diễn tập.

Các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực hành, giữa tác chiến của bộ đội chủ lực với LLVT địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Sự phối hợp không chỉ đòi hỏi thống nhất về thời gian mà còn phải phù hợp nhiệm vụ, khả năng của từng bộ phận. Qua thực binh, những vấn đề về tổ chức lực lượng, sử dụng hỏa lực, bảo đảm cơ động được kiểm chứng, tạo cơ sở để rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung huấn luyện.

Việc đưa tình huống liên quan đến UAV, tác chiến điện tử, vũ khí, trang bị hiện đại vào diễn tập giúp đánh giá khả năng tổ chức chỉ huy, làm chủ trang bị và phối hợp giữa các lực lượng. Trước sự thay đổi nhanh của phương thức tác chiến, huấn luyện, diễn tập phải thường xuyên đổi mới, rèn khả năng thích ứng, xử trí linh hoạt, không để bị động, bất ngờ.

Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, bảo mật đường truyền được duy trì thông suốt, an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ chỉ huy, điều hành. Mưa lớn, địa hình phức tạp, yêu cầu cơ động, hiệp đồng cao cũng là thử thách, qua đó thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Phát biểu rút kinh nghiệm diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị, thực hành diễn tập. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, luyện tập nghiêm túc, hoàn thành nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân khu 4 rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kết quả, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân cần nghiên cứu, học tập, vận dụng nội dung phù hợp vào huấn luyện, diễn tập, bổ sung vào chương trình giảng dạy, đào tạo.

Vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất bảo đảm chiến đấu trong diễn tập.

Đọng lại sau những “trận đánh” còn là tình cảm quân-dân. Tối 29-10, tại các thôn thuộc xã Yên Hòa, nơi Sư đoàn 968 và các đơn vị đóng quân chuẩn bị diễn tập, bà con làm cơm chia tay bộ đội. Nhiều người tâm sự: “Ngày mai là ngày N của các chú bộ đội và cũng là ngày các chú chia tay trở về đơn vị, biết khi nào trở lại? Quê nghèo, chỉ có bát cơm quê mời các chú để ngày mai đánh thắng!”.