Thuận tiện cho người dân khi sử dụng vé điện tử xe buýt với đường sắt đô thị

Ngay sau khi được HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/9, ông Nguyễn Thế Mạnh đã nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành, từ siết kỷ luật hành chính, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển công nghiệp - hạ tầng đến nâng cao đời sống người dân và cải cách hành chính.