Thuận tiện cho người dân khi sử dụng vé điện tử xe buýt với đường sắt đô thị
Không còn cảnh mua vé thủ công hay mang theo nhiều loại thẻ, người dân Hà Nội giờ đây có thể dễ dàng chuyển đổi giữa xe buýt và các tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy nhờ hệ thống vé điện tử liên thông. Chính thức áp dụng từ đầu tháng 9. Mô hình hiện đại này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhất là từ sinh viên và người cao tuổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuan-tien-cho-nguoi-dan-khi-su-dung-ve-dien-tu-xe-buyt-voi-duong-sat-do-thi-418599.htm