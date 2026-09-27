Thuận Nguyễn và Will dừng chân, Hà An Huy rơi nước mắt ở 'Chông gai'

Hà An Huy khóc vì Thuận Nguyễn

Tập 13 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 26/9, khép lại Công diễn 5 với chủ đề Bập bùng bập bùng bằng vòng Chốt hạ. Nhà Hào Môn và nhà Lẫy Lừng an toàn, các anh tài của 2 nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Kết quả cuối cùng gọi tên Thuận Nguyễn (nhà Thăng Hoa) và Will (nhà Lục Lạc).

Người xúc động nhất trước sự ra về của Thuận Nguyễn là Hà An Huy. Nam ca sĩ cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi anh khóc vì một người bạn. Điều Hà An Huy quý trọng ở đồng đội là sự tận tâm với từng công diễn.

Ở tiết mục cuối cùng trước khi rời chương trình, Thuận Nguyễn cùng nhà Thăng Hoa trình diễn Và tôi cũng yêu em trong không gian như bãi biển mùa hè. Các thành viên chỉ có 2-3 ngày để tập kỹ thuật nhảy locking. Thuận Nguyễn thử thách bản thân với màn bay từ trên cao xuống sân khấu. Sau nhiều lần thử sức ở các công diễn trước, anh cho rằng đây là lúc mình không còn lý do để sợ hãi.

Nhìn lại hành trình, nam diễn viên cho biết đã hoàn thành mục tiêu khi tham gia chương trình. Thuận Nguyễn muốn chứng minh một diễn viên có thể hát, trình diễn và đứng trên những sân khấu lớn. Anh nói đã nhiều lần vượt qua nỗi sợ, tự tin hơn có thêm những người anh em và tìm lại ngọn lửa nghề. Đông Hùng nói hành trình của Thuận Nguyễn mới chỉ tạm khép lại và khán giả sẽ nhìn anh khác đi khi toàn bộ các tập được phát sóng.

Hà An Huy ôm Thuận Nguyễn từ phía sau.

Hà An Huy cũng là người lên tiếng khi Đông Hùng kể về quá khứ trong đêm trải lòng sau công diễn. Đông Hùng thừa nhận từng tự ti vì nợ nần và phải cúi đầu nhiều để sống. Anh từng xem mỗi bài hát 3-5 phút trên sân khấu là khoảng thời gian mình thực sự được sống. Từng chung đội với Đông Hùng, Hà An Huy cho biết hiểu những gì đàn anh đã trải qua và đó là điều quá sức tưởng tượng.

Tiết mục "Và tôi cũng yêu em":

Jun Phạm day dứt khi Will ra về

Will rời chương trình bằng lời biết ơn sau khoảng 4-5 tháng đồng hành cùng các anh tài. Nam ca sĩ nhớ lại mong ước từ ngày đầu là được đi hát nhiều hơn. Tiết mục cuối cùng của Will là Có khi, bài hát nhà Lục Lạc chọn cách không nhảy, chỉ đứng hát. Theo Cheng, trong đội chỉ Thanh Duy và Will là những giọng ca chính thực thụ.

Sự ra về của Will để lại nhiều tiếc nuối cho Jun Phạm bởi hai người từng là thành viên nhóm 365. Gặp lại nhau ở chương trình, Jun Phạm luôn mong có một sân khấu hát cùng Will như ngày xưa. Nhưng suốt 5 công diễn, họ chưa một lần chung đội.

Jun Phạm và Will xúc động chia tay.

It's Charles lần thứ 2 làm Chiến tướng

Trước phần công bố kết quả, 4 nhà mang đến 4 cách nhìn lại hành trình. Nhà Hào Môn mở màn với Tìm lại, bài hát đội chọn sau cùng khi không giành được ca khúc mong muốn ở phần đấu giá. Hoàng Tôn gây bất ngờ với đoạn rap tốc độ cao kể về những đêm làm nhạc trong cô độc. Đây cũng là lần đầu anh đứng chung sân khấu với 2 người bạn lâu năm Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh.

Nhà Lẫy Lừng đưa ký ức ký túc xá lên sân khấu qua Như ngày đầu. Jun Phạm cho rằng những gì khán giả thấy trên sân khấu chỉ chiếm khoảng 20%, phần thật nhất diễn ra ở ký túc xá. Với nhà Lục Lạc, quá trình hoàn thiện tiết mục có nhiều tranh luận vì 5 trong 6 thành viên tự viết thêm phần hát riêng.

Đông Hùng, Duy Khánh, BB Trần.

It's Charles được trao danh hiệu Chiến tướng Công diễn 5. Đây là lần thứ 2 anh nhận danh hiệu này, sau Công diễn 3. Huỳnh Lập tiết lộ đồng đội thường thức đến 3-4 giờ sáng để làm nhạc.

Khép lại tập phát sóng, các anh tài có buổi tối trải lòng qua vòng Nước đắng. Bên cạnh Đông Hùng, BB Trần và Duy Khánh cũng thừa nhận từng tự ti khi trở lại chương trình. Thái VG nhận mình hướng nội, chậm mở lòng nhưng trân trọng sự kính nghiệp của đồng đội.

Minh Phi

Ảnh, video: NSX