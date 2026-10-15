Thuần hóa tên lửa AI: Cách MoMo dùng nguyên lý Tesla và quy định thấu cảm để giữ chân người dùng

Tại diễn đàn khu vực NExT Forum 2026, ông Nguyễn Bá Diệp là Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Cấp cao MoMo đã đưa ra một góc nhìn đầy thực tế về tốc độ vũ bão của công nghệ. Thời gian đầu tiếp cận, công cụ trí tuệ nhân tạo tạo ra sự hào hứng vô cùng lớn cho bộ máy quản trị. Nhưng rất nhanh sau đó nó trở thành một áp lực nặng nề khi các nhà quản lý bị bủa vây bởi hàng trăm báo cáo chỉ trong một giờ đồng hồ thay vì nhận ba mươi đến bốn mươi báo cáo mỗi ngày như trước đây.

Để khắc họa sự thay đổi này, ông Diệp ví von việc điều hành doanh nghiệp truyền thống giống như lái xe hơi mất ba mươi phút để hoàn thành quãng đường mười kilomet. Trong khi đó, công nghệ hiện nay giống như một quả tên lửa Mach 25 có thể hoàn thành quãng đường đó chỉ trong 1,8 giây. Tốc độ kinh hoàng mang ý nghĩa đi là đến và không quay trở lại này buộc các doanh nghiệp phải định hình lại toàn bộ hệ tư duy, bởi bất kỳ ai cũng có thể học và ứng dụng một công cụ mới, nhưng không phải ai cũng biết cách làm chủ nó.

Đứng trước nguy cơ quá tải thông tin, bộ máy điều hành MoMo nhận ra hệ thống cần một sự thay đổi toàn diện về phương pháp làm việc. Đội ngũ quyết định áp dụng mô hình tư duy nguyên lý cốt lõi vốn là triết lý được tỷ phú Elon Musk sử dụng cực kỳ thành công tại Tesla. Qua sự tư vấn trực tiếp của cựu Chủ tịch phân phối và dịch vụ toàn cầu của Tesla là ông John McNeill, quy trình làm việc tại MoMo được thiết lập lại một cách khắt khe.

Không còn những cuộc họp bàn tròn đầy cảm tính, mọi yêu cầu đưa ra đều phải bị chất vấn tận cùng để tìm kiếm giá trị thực sự. Những chi tiết thừa thãi lập tức bị cắt bỏ triệt để nhằm giữ lại một bộ khung tinh gọn nhất. Quy trình sau khi chắt lọc tiếp tục được đơn giản hóa và tối ưu hóa tối đa trước khi chính thức đưa vào hệ thống tự động hóa. Cách tiếp cận bóc tách tận gốc rễ này giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ và biến AI thành đòn bẩy thay vì bị cỗ máy dẫn dắt nhịp độ.

Trải qua mười tám năm phát triển, mô hình quản trị liên tục tiến hóa nhưng định hướng dùng công nghệ giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính đơn giản với chi phí thấp nhất luôn được MoMo giữ vững. Tập khách hàng trọng tâm từ mười sáu đến ba mươi lăm tuổi liên tục có sự chuyển dịch sâu sắc giữa các thế hệ Gen Y, Gen Z và Gen Alpha. Những khách hàng từng được coi là người dùng mới nay đã trở thành tệp khách hàng cũ, mang theo vô vàn sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng.

Để xóa bỏ khoảng cách thế hệ và triệt tiêu tư duy tự mãn của những người đứng đầu, doanh nghiệp đã ban hành một quy định mang tính bước ngoặt. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao mỗi tháng bắt buộc phải dành ra hai tiếng đồng hồ để gọi điện trực tiếp cho người dùng. Đội ngũ điều hành nhận thức sâu sắc rằng nếu chỉ ngồi trên nóc nhà an toàn của những bản báo cáo vô tri, họ sẽ vĩnh viễn không hiểu khách hàng đang thực sự nói gì. Việc trực tiếp lắng nghe những người yêu thích, những người ghét bỏ cho đến những người đã rời bỏ ứng dụng giúp tổ chức chạm tay vào đúng nỗi đau thực tế của thị trường.

Sự thấu cảm sâu sắc đó định hình trực tiếp lên triết lý phát triển sản phẩm. Mọi tính năng phô trương hào nhoáng nhưng không giải quyết đúng nhu cầu thực tế đều bị gạch bỏ không thương tiếc. Ứng dụng được thiết kế tối giản đến mức người dùng chỉ cần thao tác hai đến ba lần chạm là hoàn thành trọn vẹn giao dịch mà không cần bận tâm tìm kiếm hướng dẫn sử dụng. Yếu tố quyết định sự sống còn cuối cùng chính là việc xây dựng niềm tin mãnh liệt trong lòng khách hàng thông qua hệ thống bảo mật an toàn tuyệt đối và khả năng giải quyết sự cố thần tốc.

Giữa một thế giới vận hành theo tốc độ đo bằng mili giây của trí tuệ nhân tạo, câu chuyện của MoMo khẳng định một chân lý bất biến. Máy móc dẫu có thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ, chính sự linh hoạt trong tư duy lãnh đạo và lòng thấu cảm chân thành dành cho con người mới là kim chỉ nam đưa con tàu doanh nghiệp vươn lên vị thế dẫn đầu.